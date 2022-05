Dovolenka na Slovensku? Ideálne už v máji!

Piešťanský kúpeľný ostrov si získal srdcia dovolenkárov. Nech vás neprivedie do omylu to, že sa tak stalo preto, lebo cestovať do zahraničia bolo na dlhé lakte. Obľubu si jediný slovenský Kúpeľný ostrov získal a udržiava preto, lebo to tam so službami jednoducho vedia.

Keď rodičia detí posmutneli pri zmienke o kúpeľoch, ich žiaľ zaženie informácia, že Piešťany a konkrétne hotel Splendid vyvracia zaužívaný mýtus, že deti do kúpeľov nepatria. All Inclusive hotel Splendid s otvorenou náručou víta práve rodiny s deťmi a programovo i vybavením je prispôsobený pre malých kúpeľných hostí. All Inclusive sa zároveň vzťahuje na akýkoľvek pobyt v kúpeľnom hoteli Splendid, a to aj na pobyty s procedúrami. Tie si deti neužijú, ale o to viac procedúry v Bahnisku a Zrkadlisku potešia rodičov. Tím animátorov sa zatiaľ ochotne postará o zábavu detí. Pre tie má na každý deň pripravený pestrý program a ochotne sa o nich postará, kým si rodičia budú užívať vzácne prírodné dary v podobe geotermálnej vody a liečivého bahna.

Hoci sú Piešťany kúpeľným miestom, vítajú i rodiny s deťmi. Okrem „štandardu“ v podobe ubytovania ponúka hotel Splendid aj animácie pre malých kúpeľných hostí. Deti a najmä rodičia ocenia celodenný prístup k strave a nápojom, ktorý je v rámci All Inclusive príjemnou samozrejmosťou.

Rezervujte si skorú rodinnú dovolenku na jedinom slovenskom Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.

Deti už počas teplých májových dní zabaví pobyt pri bazéne a nekonečné hry s pieskom na mini pláži. Keď počasie nebude ideálne, stále je pre hostí dostupný vnútorný bazén a pre deti herňa a detský klub. Kým budú deti pod dozorom animátorov, rodičia si môžu dopriať vytúžené kúpeľné procedúry. Nebudú za nimi musieť chodiť ďaleko. Najväčšie balneologické centrum v strednej Európe Balnea Health Spa je priamo prepojené s hotelom Splendid.

Keď patríte k tým typom, ktoré neobsedia, určite vás poteší možnosť vybrať sa na nenáročnú turistiku do blízkeho okolia alebo príležitosť vypožičať si bicykle a brázdiť prekrásny piešťanský Kúpeľný ostrov. Môžete sa priučiť i niečomu novému na neďalekom golfovom ihrisku. Ak už je golf vašou záľubou, máte o dôvod viac vybrať sa na skorú dovolenku práve na Piešťanský kúpeľný ostrov. Samozrejmosťou je i veľké dobre vybavené fitness centrum.

Spočítané a podčiarknuté – zahájiť dovolenkovú sezónu s rodinou práve na piešťanskom Kúpeľnom ostrove sa oplatí v každom ohľade.

Všetky potrebné informácie o pobytoch na piešťanskom Kúpeľnom ostrove nájdete na webe hotelovej siete Ensana.

