Detská onkológia v Bratislave prijala už siedmich pacientov z Ukrajiny

Už siedmich detských onkologických pacientov z Ukrajiny prijali na bratislavskej Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO). Traja z nich podstupujú v nemocnici intenzívnu liečbu. Dvaja chlapci a jedno dievča vo veku od 3 do 7 rokov, prišli so svojimi matkami minulý týždeň. Jedno z detí malo pri príchode pozitívny výsledok covidového testu, preto boli najskôr liečení v izolácii.

Liečba i pocit bezpečia

Jedno dieťa pochádza z oblasti Ivanko – Frankivsk na juhozápade Ukrajiny, ďalšie dve prišli z mesta Záporožie, kde im tamojší lekári povedali o možnosti pokračovať v liečbe na Slovensku. Vychystali ich na cestu, zabalili im nevyhnutné lieky a pomohli im dostať sa na hranicu. Odtiaľ ich previezla do nemocnice košická nezisková organizácia Svetielko pomoci. „Teraz je najdôležitejšie týmto pacientom vyšetriť aktuálny zdravotný stav, aby sme mohli správne pokračovať v potrebnej liečbe. Zároveň sa snažíme umocniť v nich pocit, že sú v bezpečnom prostredí, že im poskytneme tú najlepšiu dostupnú liečbu a starostlivosť. Všetky mamičky s deťmi prišli narýchlo zbalené len s jedným malým kufríkom, preto sú nášmu zdravotníckemu personálu aj neziskovej organizácii veľmi vďačné za každú pomoc,“ hovorí Alexandra Kolenová, prednostka KDHaO a predsedníčka Správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou. Ďalší traja pacienti sú v takzvanej udržiavacej liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie, čo si vyžaduje raz do týždňa kontrolu v ambulancii. „Máme nahláseného už aj ďalšieho pacienta, ktorý ukončil liečbu ešte doma na Ukrajine, no musíme ho skontrolovať, či mu trvá remisia ochorenia a nastaviť mu udržiavaciu liečbu,“ dopĺňa prednostka kliniky A. Kolenová.

Vedenie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) plne podporuje prijímanie detských pacientov z Ukrajiny. „V takejto vážnej situácii je naša pomoc samozrejmosťou a sme pripravení pomáhať aj ďalším chorým deťom z Ukrajiny. Urobíme všetko pre to, aby sme sa o vážne choré ukrajinské deti dokázali čo najlepšie postarať,“ hovorí riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Momentálne sa v NÚDCH liečia malí pacienti z Ukrajiny na viacerých klinikách, celkovo ich je hospitalizovaných osem. Taktiež dostávajú potrebnú ambulantnú starostlivosť a na oddelení urgentného príjmu denne ošetria okolo 15 detí z Ukrajiny.

Našli tlmočníčku aj bývanie

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou, ktorá pôsobí priamo na klinike detskej onkológie, začala hneď po príchode prvej rodiny hľadať človeka na pracovnú pozíciu tlmočníka, ktorý má byť zároveň asistentom pre pacientov a ich matky. „Komunikácia s niekým, kto ovláda ich rodný jazyk je dôležitá nielen preto, aby matky porozumeli, ako deti budeme liečiť a aké lieky dostanú, ale aj aby sa čo najviac upokojili a vedeli, že sú v priateľskom prostredí,“ hovorí prednostka kliniky A. Kolenová. Na výzvu reagovali desiatky ochotných ľudí, okrem požiadavky na výbornú znalosť ukrajinského a slovenského jazyka mal mať vybraný uchádzač aj vodičské oprávnenie. „Všetkým veľmi pekne ďakujeme za prejavenú ochotu. Hľadali sme niekoho, kto by okrem tlmočenia rodiny aj sprevádzal a pomohol nám integrovať ich do života na Slovensku – odprevadil do bytu, ukázal mesto, postrážil deti, kým si matky potrebujú vybaviť úradné záležitosti. Dočasne sme našli tlmočníčku pôvodom z Ukrajiny, ktorá je zároveň psychoterapeutkou a plynulo komunikuje v oboch jazykoch. Je tiež ochotná doštudovať si špecifickú medicínsku terminológiu,“ približuje Katarína Bagľašová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

Onkologickí pacienti trávia počas intenzívnej chemoterapie pomerne veľa času na klinike, závisí to aj od diagnózy, no v prípade, že im to zdravotný stav dovolí, môžu byť vo svojom domácom prostredí. Bratislavská detská onkológia je na ambulantnú starostlivosť nastavená a funguje už aj systémom ADOS, teda keď kvalifikovaná zdravotná sestra navštevuje pacientov priamo u nich doma. Preto bolo dôležité nájsť rodinám z Ukrajiny adekvátne bývanie, ktoré navyše nie je ďaleko od nemocnice. „Boli sme milo prekvapení, že na žiadosť o bezplatné ubytovanie sa ozvalo mnoho ľudí, ktorí ochotne ponúkali byty alebo izby u seba doma. Ozvali sa nám však z neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities a poskytli 5 bytov hneď oproti nemocnici, ktoré môžu rodiny užívať počas celej liečby. V druhom kroku bude pre nás výzvou nájsť bývanie, kde sa budú môcť rodiny nasťahovať po ukončení liečby, ak sa rozhodnú zostať na Slovensku,“ hovorí prednostka kliniky A. Kolenová.

Materiálna pomoc je vítaná

Nezisková organizácia už od svojho vzniku v roku 2015 zabezpečuje všetkým rodinám po príchode na kliniku materiálnu pomoc. Dostávajú takzvaný štartovací balíček, v ktorom majú hygienické potreby a hračky. Balíčky dostali automaticky aj rodiny z Ukrajiny. „Každý deň sa pýtame, či majú všetko, čo potrebujú, zásobujeme ich potravinami a plánujeme to robiť aj naďalej, kým sa na Slovensku viac neusadia. Rovnako však pomáhame aj všetkým ostatným rodinám na klinike. Ak chcú ľudia pomôcť materiálne, môžu sa obrátiť na emailovú adresu materialnapomoc@detomsrakovinou.sk,“ dodáva riaditeľka neziskovej organizácie K. Bagľašová.

Na Slovensko by malo prísť z Ukrajiny ešte asi dvadsať detských onkologických pacientov. Na bratislavskej klinike môžu prijať ešte piatich, ďalší sa ostanú liečiť na detských onkológiách v Košiciach alebo v Banskej Bystrici. Aj nemocnice v okolitých krajinách sú pripravené pomôcť a prijať vážne choré deti do svojej starostlivosti.

Medzinárodná organizácia vyzvala Putina

Organizácia SIOP, ktorá zastrešuje mnohé národné aj medzinárodné organizácie detskej onkológie a patrí medzi ne aj Deťom s rakovinou n. o., listom vyzvala prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina a tiež ministra zdravotníctva Michaila Muraška, aby okamžite zastavili útoky na nemocnice a zdravotnícke zariadenia. „Viaceré organizácie sa snažia pomôcť s transportom vážne chorých detí do bezpečia iných okolitých štátov. Avšak nie všetci pacienti a ich rodiny sú v stave opustiť krajinu a potrebujú nepretržitú intenzívnu liečbu, pričom nemocnice, najmä v zdevastovaných mestách, ako je Charkov a Mariupoľ, hlásia, že zdravotnícke zásoby sú kritické,“ píše sa v oficiálnom liste SIOP, „preto vás žiadame, aby ste pre všetky deti vyžadujúce liečbu a lekársky dohľad na Ukrajine urýchlene zabezpečili prístup k starostlivosti v bezpečnom prostredí.

