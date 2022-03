Už v apríli vás poteší vystúpenie Peter Bič Project a ich živé prevedenie nového albumu

Od tohto týždňa si užívame koncerty bez pandemických opatrení a do konca mesiaca by sa malo zrušiť aj nosenie respirátorov. Takže aprílový koncert Peter Bič Project si užijeme vo všetkej paráde, tak ako kedysi v dávnych, šťastných pred-koronových dobách.

Peter Bič Project zahrajú v bratislavskom Majestic Music Clube už 9.4.2022. Super bonusom bude aj to, že si budete môcť prvýkrát naživo vypočuť piesne z ich nového albumu Hlava.

Táto talentovaná partička pochádza z východu, konkrétne z Košíc, a na scéne sa pohybuje od roku 2010. Zakladateľom Projektu je Peter Bič, ktorý v období vzniku tohto hudobného telesa odišiel z IMT Smile.

Albumovo kapela debutovala v roku 2012 so Say It Out Loud. Z tejto nahrávky pochádza aj ich notoricky známa pieseň Hey Now. Odvtedy už vydali ďalšie štyri albumy, pričom zatiaľ posledný z nich uzrel svetlo sveta 12. novembra 2021 pod názvom Hlava. Všetky piesne, ktoré sa nachádzajú na nahrávke, sú v slovenskom jazyku a dokopy ich je 16. Za ich texty sú zodpovední stálica Vlado Krausz a mladá krv Michal Mifkovič. K piesňam Všetko bude fajn a Hlava už skupina stihla vydať aj videoklip.

Šestica, aktuálne v zostave Peter Bič (gitara, spev), Viktória Vargová (spev, trúbka), Fero Jano (husle, akordon, gitara), Eduart Kiss (bicie) a Rasťo Boroš (klávesy), sa pôvodne nedala dohromady ako niečo, čo malo mať mega úspech. Práve naopak, Peter Bič si po rokoch spolupráce s veľkými osobnosťami našej hudobnej scény zatúžil trochu ,,oddýchnuť“ od hviezd a chcel vytvoriť kapelu vhodnejšiu na vystupovanie v malých kluboch. Napriek takýmto myšlienkam sa zoskupenie spopularizovalo hneď, keď vydali pesničku Hey Now, s ktorou zožali obrovský úspech.

Paradoxom je, že skupina, vďaka anglickým textom, bola v začiatkoch na domácej pôde považovaná za niečo zo zahraničia. O to viac túto teóriu podporoval fakt ich úspešnosti aj za hranicami domoviny. Ich pesnička sa hrala v Dánsku, Poľsku či USA. A tak sa sen o malej klubovej kapele zrazu zmenil na skupinu pre veľké pódiá. Doma sa však spopularizovali až v momente, keď začali robiť aj skladby v slovenčine, k čomu došlo v roku 2016. O tri roky neskôr získali víťazstvo v ankete OTO 2019 v kategórii najlepšia hudobmá skupina a nomináciu na Krištáľové krídlo 2020.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Predpredaj.sk

Okrem Hey Now, patrí medzi najhranejšej skladby tohto klenotu slovenskej hudobnej scény Čoskoro, Stoj, Nedívaj sa tak, Láva, Skúšame sa nájsť či Where Did You Go.

Peter Bič Project majú veľmi chytľavé piesne, ktoré si určite budete spievať, aj keď si náhodou nepamätáte texty z počutia z rádia a ich koncerty rozhodne stoja za to. Príďte si naživo vychutnať okrem stálic a klasík v ich repertoári aj novinky z aktuálneho albumu Hlava a nechajte sa v tejto ťažkej dobe naladiť na veselšiu nôtu.

Koncert sa uskutoční 9.4.2022 v bratislavskom Majestic Music Clube. Ako support sa predstaví bratislavská skupina Bullet Holes. Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk a vo všetkých pobočkách Slovak Telekomu.

