Hľadáte inšpiráciu trendy outfitov s bundou? Pozrite si naše návrhy

Hľadáte inšpiráciu trendy outfitov s bundou?

Kožená bunda je nevyhnutnou súčasťou každého šatníka. Od klasickej motorkárskej bundy až po jemné štýlové kúsky, žiadnemu outfitu kúsok kože neublíži. Bez ohľadu na to, aký je váš štýl, alebo príležitosť, na ktorú koženú bundu zháňate, existuje perfektná bunda pre vás. Či už nosíte džínsy a tričko alebo šaty, môžete si obliecť alebo akýkoľvek outfit, doplniť ho dámskou koženou bundou a to, že budete vždy vyzerať štýlovo máte zaručené. Ak si neviete vybrať farbu alebo strih, máme pre vás pripravených pár tipov, ako správne koženú bundu dopasovať, aby ste vyzerali vždy trendy.

Kožené bundy podľa farby

Čierna kožená bunda

Čierna kožená bunda, základný kúsok, ktorý potrebuje každý šatník, je dokonalým doplnkom každého outfitu. Bez ohľadu na to, či je to bombera alebo sako, je všestranný a ideálny pre každú sezónu. Pre chladnejšie mesiace sa rozhodnite pre koženú bundu, ktorá sa dá nosit cez sveter alebo mikinu; ak je trochu teplejšie, môžete kvetinovým šatám pridať rockstar tónu, alebo ju zladiť ležérne s džínsami. Možnosti sú nekonečné, pokiaľ ide o styling čiernej koženej bundy; je to klasika z nejakého dôvodu!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Ivan Cheremisin/Shutterstock.com

Hnedá kožená bunda

Hnedá kožená bunda vytvára špeciálny štýl bez toho, aby sa odchyľovala od tradičnej vrchnej vrstvy oblečenia. Túto bundu, ktorá sa nachádza v rôznych strihoch, tvaroch a prevedeniach, si môžete upraviť podľa svojich predstáv. Skombinujte hnedý odtieň s kontrastnými farbami, ako je modrá, zelená a sivá, aby váš outfit vynikol správne. Kombinácia ťavých a neutrálnych tónov s hnedou koženou bundou vytvára monochromatický a elegantný outfit, ktorý je ideálny do kancelárie alebo na večer do mesta.

Biela a farebné kožená bunda

Chladná ako ľad, biela kožená bunda je nadčasovým kúskom oblečenia, ktorý dodá vášmu šatníku okamžitý kredit. Objavte svoj najlepší štýl zo 70. rokov spojením bielej koženej bundy s džínsami alebo padavou sukňou. Dodajte svojmu večeru eleganciu a sofistikovanosť tým, že si bundu oblečiete k priliehavým šatám alebo upnutej sukni. Táto perleťová bunda, ktorá je ideálna na chladnejšie večeri alebo sychravé dni, vás udrží v štýle po celý rok, bez ohľadu na ročné obdobie!

Ostatné farby na kožených bundách sa podľa jasnosti farieb hodia k ročným obdobiam. Hádate správne, že v lete žltá alebo ružová kožená bunda vytvorí skvelý outfit a naopak v chladnejšich jesenných dňoch siahnite po červenej, či bordovej alebo modrej koženej bunde!

Krátke kožené bundy a bundy s motívmi

Krátke kožené bundy

Vezmite si dámske rifle s vysokým pásom a doplňte vzhľad skrátenou koženou bundou. Nízka a drzá, je to najlepší spôsob, ako ukázať svoju postavu bez toho, aby ste museli obetovať teplo. Je to perfektný prechodný kus oblečenia, pretože nie je príliš ťažký na nosenie počas jesenných dní, ale udrží chlad na uzde. Ak by ste to s krátkosťou nechceli preháňať, vyberte si strih, ktorý vám sadne až do pása, čo vám umožní decentne sa odhaliť a zalichotiť vašim krivkám.

Kožená bunda s cvočkami alebo zdobená bunda

Cvočky, gombíky, nášivky a odznaky sú doplnky, s ktorými vynikne každá kožená bunda. Či už strávite popoludnie pridávaním cvočkov do svojej obľúbenej koženej bundy, alebo ste si práve vybrali perfektný dizajnérsky kúsok, tento typ detailu dodá základnému kúsku oblečenia extra drámu. Tieto bundy tvoria jedinečný a krásny doplnok k akémukoľvek oblečeniu, ktoré máte na sebe, takže rozjasní aj tie najvšednejšie outfity!

