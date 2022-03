Zamestnanci AAA AUTO prispeli na pomoc Ukrajincom sumou 12 400 eur, skupina čiastku zdvojnásobí

Galéria fotiek (2) Zdroj: AAA Auto

Bratislava, 10. marca 2022 – Spoločnosť AURES Holdings sa aj so svojimi zamestnancami pripojila k rozsiahlej pomoci obyvateľov Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska poskytovanej ľuďom z Ukrajiny. Spoločnosť čiastku určenú na pomoc Ukrajincom vo výške 120 000 eur, ktorú minulý týždeň poslala humanitárnej organizácii Človek v tiesni, navýšila so svojimi zamestnancami spolu na 144 800 eur. Zamestnanci sa zároveň zapojili do pomoci aj na ukrajinských hraniciach, odkiaľ vozia utečencov do bezpečia, taktiež sa zbierajú na všetkých pobočkách autocentier lekárničky a pripravuje sa ďalšia materiálnu pomoc.