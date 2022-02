Stále mladá sedemdesiatnička je dobrým odrazovým mostíkom do života

V tomto roku oslavuje sedemdesiat, ale stále je mladá. Vďaka študijným odborom hľadiacim do budúcnosti, ale aj vďaka študentom a absolventom, ktorí za tie roky opustili jej brány s vynikajúcim vzdelaním a bez problémov si našli svoje uplatnenie v praxi. Chcete sa k nim pridať a nájsť svoje uplatnenie v živote? Staňte sa súčasťou úspešného príbehu a príďte študovať na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa môže pýšiť históriou siahajúcou až do roku 1762. Stojí na pevných základoch tradičných vedeckých poznatkov a jej neustálou inšpiráciou sú technológie budúcnosti. Aktívne sleduje súčasné trendy, napreduje a mení sa ako svet okolo nej. Navyše je jedinou technicky orientovanou fakultou, ktorá učí svojich študentov pochopiť celý výrobný cyklus. A aj vďaka tomu patrí k špičke na Slovenku a svoje popredné miesto v kvalite poskytovaného vzdelávania obhájila aj v poslednom hodnotení fakúlt vysokých škôl v ktorom obsadila 5 priečku z celkovo 24 fakúlt v skupine technicky orientovaných fakúlt.

„Každá úspešná cesta začína správnym rozhodnutím – na našej fakulte študentov naučíme ovládať materiály a tým dostanú možnosť ovládať celý svet. Naučíme ich ovládať metalurgické a iné procesy, vďaka čomu napredujú informačné technológie aj automotive. Naučíme ich aj to, prečo je dôležitá recyklácia: žijeme v smart období a zariadenia pre IT, robotizáciu a digitalizáciu je nutné z niečoho vyrobiť, hoci je už väčšina kovov prakticky vyťažená,“ približuje dôvody, prečo je Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach dobrým odrazovým mostíkom do budúcnosti jej dekanka doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Hoci v porovnaní s inými fakultami sa FMMR zdá byť malá, jej sila je v jej dynamike a v tom, ako reaguje na potreby trhu práce. „Ponúkané študijné programy sú moderne koncipované a ponúkajú najaktuálnejšie informácie v jednotlivých oblastiach výučby a výskumu. Teoretické informácie od odborníkov s rokmi praxe sú dopĺňané laboratórnymi cvičeniami. Tam si študenti vyskúšajú ako jednotlivé procesy fungujú. Vyskúšajú si tavenie, lúhovanie, prácu s mikroskopom a mnoho ďalších vecí. Laboratória sú s pomocou priemyselných partnerov vybavené najmodernejšou technikou. Ďalšou pridanou hodnotou štúdia na FMMR sú exkurzie vo výrobných podnikoch. Ako sa vraví „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. Veľmi často sa stáva, že sprievodcami na exkurziách sú práve absolventi fakulty, ktorí sa úspešne etablovali vo svojom odbore,“ dodáva dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Štúdium nielen pre čerstvých absolventov stredných škôl, ale aj pre pracujúcich nadšencov ponúka fakulta v troch atraktívnych študijných programoch. Program Hutníctvo zastrešuje orientáciu na ďalšie perspektívne oblasti. Pre tých, ktorí chcú spoznať svet materiálov a chcú sa naučiť ich vyrábať a vyvíjať je určený bakalársky študijný odbor Materiály. A tí, ktorých zaujímajú zelené technológie a záleží im na budúcnosti našej planéty, sa určite nájdu v študijnom odbore Spracovanie a recyklácia odpadov.

Chceli by ste to skúsiť a získať atraktívne vysokoškolské vzdelanie? Stačí do 30. apríla 2022 vyplniť prihlášku elektronickú prihlášku, ktorú spolu s množstvom ďalších informácií o nestarnúcej sedemdesiatničke nájdete na webe: http://fmmr.tuke.sk/.

