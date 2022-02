Najlepšie, najúčinnejšie a najzdravšie chudnutie? Zdravá strava, pravidelný pohyb a eSlim®

Dnes je moderné hľadať pri každom probléme spôsoby, ako sa vyhnúť tej ťažšej ceste, ktorá by so sebou prinášala viac námahy, trvala dlhšie alebo by bolo potrebné vyvinúť viac úsilia. Pri chudnutí obzvlášť platí, že na zhodenie nadbytočnej hmotnosti existuje množstvo jednoduchých, no neúčinných, riešení. Žiaľ, funguje to inak.

Jedálniček aj to, ako často sa stravujete

Alfa omega znižovania nadbytočnej hmotnosti je stravovanie. Cieľom však nesmie byť zredukovanie potravín celkovo, ale zlepšenie jedálnička. To by malo zahŕňať hlavne obmedzenie ťažkých, tučných, sladených a solených jedál.

Naopak, do jedálnička treba pridať zdravé suroviny a potraviny plné ovocia a vitamínov, čiže ovocie, zeleninu a strukoviny. Na chudnutie, trávenie a spaľovanie nezdravých tukov sú vhodné ryby obsahujúce zdravé omega mastné kyseliny, prípadne tiež orechy a semená, ktoré môžu pomáhať na zníženie cholesterolu, tuku a hladiny cukru v krvi.

Zabúdať netreba ani na spôsob stravovania, kde platí pravidlo, že menej je viac. Pre metabolizmus je dôležité prijímať radšej viac jedál počas dňa, ale v menších porciách.

Chôdza, beh a fitko ako najlepšia kombinácia

Nielen príjem kalórií a energie, ale rovnako tak aj ich výdaj má výrazný vplyv na chudnutie, prípadne optimalizáciu hmotnosti. Bonusom môže byť aj formovanie postavy.

Pre chudnutie je však dôležité, aby ste skombinovali čo najviac typov pohybu, vďaka čomu sa do aktivity zapojí čo najviac svalových partií. Rovnako tak je potrebné, aby bol pohyb pravidelný. Z dlhodobého hľadiska je najlepšia chôdza, aspoň 45 až 60 minút denne, snažte sa chodiť všade, kde sa dá ísť peši.

K tomu si skúste nakombinovať 3 až 4 krát do dňa o niečo intenzívnejšie aktivity, napríklad beh, bicykel, plávanie a fitko. Pri cvičení však nerobte silové cviky a ani cviky na posilnenie brucha, naopak, najlepší je intenzívny kardio tréning.

