Poznáte všetky možnosti, do čoho sa oplatí investovať v novom roku? Tu je zoznam najlepších.

Premýšľate, akú cestu si vybrať pri investovaní v novom roku? Minulý rok sa mnohým oplatila investícia do akcií, a dobrou voľbou môžu byť aj tento rok. Okrem toho môžete staviť aj na investície do nehnuteľností, vzácnych kovov či ETF fondov.

Akcie sú historicky najvýnosnejšou investíciou

Akcie by sa vám mohli oplatiť aj v tomto roku a môžu byť vhodnou ochranou pred infláciou. Kúpou akcií získavate podiel v spoločnosti. Ak sa jej darí, bude sa dariť aj vašim výnosom. Ceny tovarov aj služieb sa zvyšujú. Ak sa budú zvyšovať aj tržby a zisky spoločnosti, ktorej akcie vlastníte, môže sa vám to oplatiť.

Pri výbere spoločností, ktorých akcie kúpite berte ohľad aj na to, aký zisk spoločnosť vykazovala v minulosti, či je zadĺžená a aké má tržby. Dôležitým faktorom je samozrejme aj sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí, či ide o novú alebo už dlho fungujúcu a osvedčenú spoločnosť, akú má konkurenciu a či patrí medzi najlepšie vo svojej oblasti pôsobenia.

Z pohľadu investora je dobré sledovať aj to, či spoločnosť sprevádzajú kauzy, ktoré môžu poškodiť jej dobré meno a ako pracuje manažment spoločnosti. Svoje portfólio by ste mali pravidelne prehodnocovať a zvážiť, či nie je vhodný čas na predaj alebo kúpu niektorých akcií.

ETF fondy sú časovo menej náročné

ETF sú na burze obchodovateľné fondy, pričom tento finančný inštrument vyhovuje najmä investorom, ktorí obchodovaniu venujú menej času.

ETF sú totiž časovo menej náročné ako napríklad akcie. Popularita ETF stúpla aj vďaka daňovej výhode, pretože sú oslobodené od dane z príjmov, pokiaľ nakúpené ETF držíte viac ako jeden rok.

Výber ETF fondov je veľký, pričom jednotlivé fondy majú rôzne finančné inštrumenty a rôzne zameranie, resp. odvetvia. K najpopulárnejším ETF patria iShares Core MSCI World UCITS, ktorý obsahuje akcie najväčších svetových firiem, iShares Core MSCI Europe UCITS s akciami 15 európskych krajín alebo SPDR S&P 500 ETF Trust, ktorý je zložený z 500 akcií najväčších amerických firiem.

Stavte na vzácne kovy

Medzi konzervatívnejšie investície určite patrí investícia do zlata, či už formou investičného zlata alebo akcií "zlatých" firiem.

Obľúbené sú investičné mince alebo zlaté tehličky, teda najmä pre tých, ktorí chcú zlato aj fyzicky vlastniť. Zlato poskytuje pomerne veľkú istotu, ale treba myslieť na to, že ide skôr o dlhodobú investíciu. Svoju hodnotu si zachováva už desaťročia či storočia, a aj tento rok by na tom nemal nič zmeniť.

Okrem zlata si však môžete vybrať aj iné vzácne kovy ako napríklad striebro, ktoré je podobne zaujímavé ako zlato. Navyše striebro má využitie v mnohých priemyselných odvetviach, využíva sa viac ako zlato. Striebro je vhodnejšie na krátkodobú alebo strednodobú investíciu. Investovať sa dá aj do medi či platiny. Vzácne kovy, predovšetkým zlato, sú vhodné na diverzifikáciu svojho kapitálu.

Stále neprebádané kryptomeny

Aj v novom roku je investícia do kryptomien relatívne riziková, takže určite netreba staviť všetko na jednu kartu.

Dokážu rýchlo narásť, ale aj rýchlo padnúť, takže okrem lákavých výnosov priniesli aj nejeden bankrot. Ich najväčšou výhodou je stále fakt, že ide o decentralizovaný systém, takže ich neovplyvňujú centrálne banky. Objem kryptomien je spravidla pevne daný, takže nie je možné ho zvyšovať, ako je tomu pri bežných menách, ktoré podliehajú inflácii.

Transakcie sa vykonávajú bez sprostredkovateľa, sú rýchle a anonymné. Na druhej strane sú burzy napádané hackermi, čo je ďalší dôvod, prečo sú považované za rizikové. Najznámejšou kryptomenou je Bitcoin, s ktorým sa aj najviac obchoduje. Nakupovať môžete aj na ďalšie obľúbené kryptomeny ako Ethereum, Litecoin, Ripple či Bitcoin Cash, ktorý vznikol odštiepením od Bitcoinu.

Kryptomeny majú rozhodne veľký potenciál, nemali by však byť jediným finančným inštrumentom, do ktorého investujete. Časť prostriedkov môžete vložiť do akcií, ETF, komodít alebo nehnuteľností.

Viac o investovaní do akcií, ETF fondov, vzácnych kovov a kryptomien sa dočítate v tomto užitočnom článku.

Nehnuteľnosti možno nesklamú ani v novom roku

Ceny nehnuteľností rástli v minulom roku závratným tempom, takže kto do nehnuteľností investoval už skôr, musel mať radosť. Rast cien sa však ešte nezastavil a dopyt po bytoch, domoch či stavebných pozemkoch je stále veľký.

Mať nehnuteľnosť v lukratívnej lokalite bolo, je a pravdepodobne bude dobrá investícia. Vlastniť nehnuteľnosť, ktorú prenajímate alebo v správnej chvíli predáte je iba jednou z možností ako investovať. Kupovať investičné byty či pozemky je populárne, pretože ide o fyzické, hmatateľné vlastníctvo.

Druhou možnosťou je investovanie do realitných fondov alebo aj do ETF. Realitné fondy sú populárne aj medzi menšími investormi, pretože stačí aj nízka investícia, napríklad 100 € mesačne. Navyše idete do menšieho rizika ako pri kúpe jednej investičnej nehnuteľnosti, ktorých ceny sú aktuálne vysoké.

Do nehnuteľností môžete investovať aj prostredníctvom ETF fondov, ktoré sú obchodovateľné na burze a môžete ich nakupovať a predávať rovnako ako akcie.

