Netradičné tipy na vianočné darčeky

Už ste rozbehli kupovanie darčekov v plnom prúde? Do Vianoc je síce len pár dní, ale stále máte dostatok času na niektoré zaujímavé kúsky, ktoré potešia dušu i telo obdarovaného.

Praktické

Najhorší darček je ten, ktorý po vybalení odložíme do skrine a padá naň prach nasledujúce dva roky. To predsa nechceme! Myslime vždy na to, čo obdarovanú osobu baví, počúvajme jej , hlavne, nenápadné náznaky a tipy na darčeky, ktoré nám počas celého roka ukazuje. Verte, že takto neurobíte krok vedľa a s výberom budete mať vyhraté. Taký domáci kutil vždy rád privíta rôzne príslušenstvo do svojej dielne. Ak máte doma umelkyňu, či už začínajúcu alebo s niekoľko ročnými skúsenosťami, maliarske potreby sú must have výbava každej umeleckej duše, ktorá rada tvorí.

Zdroj: Mobelix

Starostlivosť o telo

Tej nie je nikdy dosť. Doslova na to niekedy zabúdame. Pokojne to pripomeňte aj svojim najbližším, napríklad formou vianočného daru. Po takom meditačnom pobyte prídu vaši milovaní priam ako znovuzrodení. V prípade, že máte doma dospievajúcu slečnu, ktorá sa začína viac o seba starať, zadovážte jej kozmetický stolík. Športovci zas uvítajú domácu infračervenú saunu, ktorá padne každému dobre, po akomkoľvek aktívnom výkone.

Zdroj: Mobelix

,,Do it yourself” alebo vytvor vlastné darčeky

Každý dar venovaný zo srdca poteší toho druhého. Ak k tomu pridáte kus vlastnej práce a vytvoríte niečo unikátne, budú unesení. Inšpirovať sa môžete rôznymi diy postupmi na interiérové dekorácie. Rovnakú radosť urobíte aj domácimi produktmi, či už zvolíte jemnú jablkovú výživu, citrónový sirup alebo pikantný paradajkový džem .

Zdroj: Mobelix

- reklamná správa -