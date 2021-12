EXKLUZÍVNE: RTVS sa pripravuje na novú športovú televíziu! Takto sa fotili hviezdy Športu

Štart novej športovej televízie RTVS pod názvom Šport sa nezadržateľne blíži. Už 20. decembra to vypukne a RTVS tak svojim divákom prinesie špeciálny vianočný darček. Pozrite si exkluzívne nové fotografie, ktoré vznikli pri tejto príležitosti.

Nová športová televízia odštartuje vysielanie 20. decembra o 17.00 h. Prvým programom bude otváracia beseda, po ktorej bude o 17.30 h nasledovať dokument z príprav športovej televízie pod názvom Ako sa stavia sen. Dvadsaťšesť minútový program prinesie divákom exkluzívny pohľad do zákulisia štvrtého televízneho vysielacieho okruhu RTVS i to ako vznikal, obzrie sa do histórie športového vysielania v televízii a rovnako divákom sprostredkuje aj informácie o tom, na čo sa môžu vo vysielaní novej modernej športovej televízie tešiť. O 18.00 h sa začne hokejové štúdio, ktoré otvorí vybratý zápas 27. kola hokejovej Tipos Extraligy.

Nový televízny okruh prinesie na ešte širšej ploche atraktívne športové podujatia pre čo najviac divákov. Na rok 2022 má RTVS zazmluvnené všetky významné podujatia, odvysiela viac ako 3 600 hodín priamych prenosov.

Na obrazovkách RTVS sa objavia všetky kľúčové podujatia budúceho roka - ZOH v Pekingu, MS v hokeji vo Fínsku, či MS vo futbale v Katare. Športových fanúšikov určite potešia aj ďalšie významné športové udalosti, ako je napr. Svetový pohár v lyžovaní s Petrou Vlhovou, niekoľko cyklistických pretekov s Petrom Saganom, Svetový pohár v biatlone so sestrami Fialkovými, tenisová WTA Tour, futbalová Európska a Európska konferenčná liga, Liga národov i hokejová Tipos extraliga, MS do 20 rokov, cyklistická Tour de France i športy ako futsal, hádzaná, volejbal, basketbal, plávanie, gymnastika, krasokorčuľovanie, vodné pólo a mnohé ďalšie.

Zároveň nová športová televízia vytvorí obrovský priestor pre slovenský šport, ktorý bude mať konečne vyššie zastúpenie na televíznych obrazovkách. „Výrazne väčší priestor v televíznom vysielaní dostanú aj doposiaľ menej verejne prezentované športy a športovci na Slovensku. Je to dôležitý krok vpred aj pre regionálny šport,“ hovorí Matej Hajko.

Šport bude vysielať 24 hodín denne a jeho pevnou súčasťou bude aj stále dynamické športové spravodajstvo. Počas celého dňa bude mať športový fanúšik vždy k dispozícii prehľad aktuálnych udalostí, ktoré sa do daného momentu vo svete športu udiali. Aj v podobe krátkych päťminútových spravodajských blokov tak budú mať diváci aktuálny prehľad o dianí v športe doma i vo svete. Súčasťou vysielania budú aj divákom dobre známe športové formáty a tváre, ale aj nové programy.

Vďaka otvoreniu nového vysielacieho priestoru má RTVS ambíciu oživiť aj športovú dokumentárnu tvorbu a výraznejšie posilniť športovú publicistiku. V procese výroby sú nové dokumenty, v ktorých si uctíme významné postavy slovenského športu, olympijských víťazov a ďalšie výrazné športové osobnosti Slovenska.

Všetky dôležité informácie nájdete na webe naladtesanasport.sk

- reklamná správa -