Konečne! Kvalitná kozmetika, dostupná pre všetky ženy, je realitou aj u nás

Slovenské dámy majú opäť raz o jeden dôvod na úsmev naviac. Do predaja sa dostáva kvalitná prírodná kozmetika MEDICAL BEAUTY For Cosmetics, ktorá u našich rakúskych susedov obsadzuje prvé priečky v predajnom rebríčku. Čím si vás táto medicínska kozmetika, okrem skvelej dostupnosti a ceny, ktorá nezruinuje vašu peňaženku, zaručene získa?

Doprajte svojej pleti dokonale vyladenú kombináciu účinných látok

Prémiové zloženie s vedecky overenými účinnými látkami tasí tie najsilnejšie zbrane nielen proti vráskam. Skvele si rozumie i s podráždenou pokožkou a citlivou pleťou, ktorá potrebuje zaobchádzanie ako v rukavičkách. Pre dámy, ktoré chcú o svoju pleť dbať už po tridsiatke, namiešal MEDICAL BEAUTY For Cosmetics koktejl účinných látok, ktorý vašu pleť nielen vyživí a hydratuje, ale vyhladí vrásky až do 44% ich hĺbky!

To všetko najmä vďaka prevratnej high-tech látke ANTARCTICINE – vedecky dokázanému zázraku, ktorý kopíruje vlastnosti sacharidu získaného z vrchnej časti ľadu v Antarktíde. Vo vašej pleti aktivuje produkciu kolagénu a elastínu, chráni pred dehydratáciou a zabraňuje predčasnému starnutiu pokožky. V kombinácii s ďalšou unikátnou látkou – SYN-AKE (švajčiarska cena za inovatívnu technológiu), ktorú nájdete napríklad v dennom kréme s okamžitým liftingovým účinkom, prináša táto overená značka konkurenciu pre invazívne injekčné metódy boja proti vráskam. Trojicu najvýznamnejších aktívnych zložiek, v ponuke pleťovej kozmetiky MEDICAL BEAUTY For Cosmetics, dopĺňa NEODERMYL. Vďaka svojmu prirodzenému rozptyľovaniu priamo v pokožke dokáže vyhladiť dokonca aj tie najhlbšie vrásky, dôkazom čoho je obľúbené LIFT & REPAIR sérum proti vráskam, vhodné aj pre citlivú a suchú pleť.

Pretože každá žena si zaslúži zdravú a krásnu pleť…

Cenovo dostupná, prírodná prémiová kozmetika – práve to je cieľom MEDICAL BEAUTY For Cosmetics, najpredávanejšej rakúskej kozmetiky, na ktorú nedajú dopustiť milióny žien. Do 15.12.2021 si môžete dopriať unikátny koktejl spomínaných účinných látok, dokonca so zľavou -15%. Stačí, ak pri objednávke na www.medicalbeautyforcosmetics.eu zadáte zľavový kód: kozmetikazrakuska.

