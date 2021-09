Spoznaj svoje kvality a pretav svoju vášeň do budúcnosti: Pomôže Ti k tomu GoGo aj Patra Bene

Technológie, ktoré dnes nosíme už aj vo vrecku, nám prinášajú nekonečné možnosti - no napriek tomu ich málokto využíva skutočne naplno. Ak sa však naučíš využívať ich efektívne, vďaka technológiám zrazu dokážeš fungovať úplne inak a dokonca meniť svet – svoj či ten okolo seba.

Kde však začať? Stačí nájsť svoju vášeň a urobiť z nej svoju kariéru. Pripoj sa bezplatne na ENTER konferenciu už teraz a vypočuj si inšpiratívnych ľudí, ktorí to dokázali. Filip Jančík, Tomáš Brngál, Vladimír Valovič a Patra Bene počas konferencie porozprávajú práve o tom, ako svoje hobby dokázali úspešne premeniť na profesiu.

Programom konferencie všetkých zúčastnených sprevádzajú moderátori GoGo a Zuzana Kovačič Hanzelová. Pod ich taktovkou dnes ako hlavný spíker vystúpi Bob Kartous, úspešný český vysokoškolský pedagóg a autor knihy „No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?“. Počas ENTER konferencie bude hovoriť o budúcnosti vzdelávania, čo je téma, ktorej sa dlhodobo venuje.

Pripoj sa na konferenciu online a dozvieš sa omnoho viac. O svojom príbehu bude hovoriť aj Tomáš Brngál, vyštudovaný lekár, ktorý počas svojho štúdia založil startup Virtual Medicine. Je autorom aplikácie, ktorá študentom umožňuje spoznávať anatómiu ľudského tela pomocou virtuálnej a rozšírenej reality.

Vypočuj si zaujímavé panelové diskusie o technologickej budúcnosti škôl. O tom, kam sa slovenské školstvo môže technologicky posunúť,budú hovoriť Roman Baranovič, riaditeľ školy Narnia, Michal Rehuš, bývalý šéf Inštitútu vzdelávacej politiky, víťaz 2. ročníka Učiteľ Slovenska Peter Pallo a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Mirka Hapalová.

Sleduj konferenciu naživo:

Program konferencie si všíma aj psychologické aspekty technologického pokroku. Viera Hincová, Juraj Hipš, Gabriela Herényiová, Kristián Krivda a Adam Bednář budú diskutovať o tom, ako by malo vyzerať online vzdelávanie v budúcnosti s ohľadom na psychiku detí a ako minimalizovať jeho negatívne dôsledky.

Celý program je k dispozícii na webe enterkonferencia.sk

Nauč sa strihať video s GoGom a vyhraj zaujímavé ceny

Nauč sa tvoriť atraktívny obsah, aktívne použi poznatky z workshopu s GoGom a vyhraj zaujímavé ceny. Je to jednoduché. Stiahni si zadanie dostupné na webe enterkonferencia.sk v sekcii Galéria. Z hrubého materiálu vytvor pútavo zostrihanú Instagram story v rozmere 9:16 (orientovanú na výšku) s dĺžkou 60 sekúnd.

Finálne súťažné video označené hashtagom #enterkonferencia nahraj do storiek na Instagrame do 6. októbra, najneskôr do 12:00. Každý, kto splní podmienky súťaže, sa dostane do žrebovania o skvelé zariadenia Samsung. V hre sú smartfóny Samsung Galaxy A32 5G a Samsung Galaxy A12 128GB, ďalšou cenou sú hodinky Samsung Galaxy Watch4 40mm.

Viac na enterkonferencia.sk

