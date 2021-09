Módny event roka v piatok odpáli štart projektu Givvo: Ten už teraz pomáha

Už tento piatok 1. októbra zažije Slovensko módny event, aký tu ešte nebol. V bratislavskej Inchebe bude slávnostne uvedená prvá módna kolekcia značky The Odds, ktorá patrí pod projekt Givvo (events.givvo.com). K projektu patrí aj charitatívna organizácia More Foundation, ktorá už teraz významným spôsobom pomáha charitatívnym organizáciám na Slovensku. Časť zisku z predaja exkluzívnej značky The Odds poputuje adresne slovenským charitatívnym projektom.

Nová kolekcia The Odds bude uvedená na trh známymi celebritami, influencermi a športovcami ako sú Rytmus, Ego, Filip Jančík, Majself, Matúš Kolárovský, Martin Klinčúch, Dominika Mirgová, Thia Vittek alebo Grimaso. Sprevádzať módnou šou desaťročia, ktorá sa bude konať v piatok od 20.00 v bratislavskej Inchebe, bude známy moderátor Sajfa. Na módnej šou sa zúčastnia influenceri z celej Európy a jej súčasťou sa môžete stať aj vy. Zakúpením vstupenky podporíte charitatívne projekty Givvo a tiež sa zaradíte do žrebovania o hodinky značky Rolex, notebook, smartphone a inteligentné hodinky. Tie si víťazi odnesú domov priamo z módnej šou. Vstupenky na toto podujatie kúpite na Predpredaj.sk.

The Odds je navyše módna značka, ktorej misiou je pomáhať druhým. Každý, kto si oblečie produkty tejto značky, pomôže lokálnym charitatívnym organizáciám získať to, čo najviac potrebujú. Zákazníci teda prispejú na konkrétne projekty a konkrétnym ľuďom tam, kde je to najviac treba.

Zdroj: Givvo

Givvo a The Odds už pomáhajú

Hoci oficiálny štart projektu Givvo je až v piatok, už teraz jeho silu a pomoc pocítili tí, ktorí to najviac potrebujú. Tentokrát ruku k dielu priložili celebrity Miroslava Luberdová, Matúš Kolarovský a Martin Klinčúch. Tí navštívili azylový dom Brána do života, ktorému nadácia More Foundation odovzdala sedem nových matracov, veľký nákup trvanlivých potravín a oblečenia pre deti. Brána do života slúži ako azylový dom pre mladých ľudí, ktorí zostali na ulici a sú zo zlých sociálnych podmienok. Okrem materiálnej pomoci sa Mirka Luberdová s obyvateľmi azylového domu dohodla na kurze lacného a zdravého varenia. More Foundation chce pomáhať materiálne, ale aj prakticky.

Pomoc od More Foundation získalo aj OZ Kone ľuďom, ktoré sa venuje záchrane koní a veľkých psov pred utratením. Už v minulosti nadácia pomohla športovej akadémii Vittekcamp, ale aj detskej kardiochirurgii v Bratislave príspevkom na kúpu špeciálnej čelovej lampy, ktorá sa bude využívať na operačnej sále kardiochirurgického oddelenia. „Čím viac veríme, že dokážeme spoločne zmeniť svet, tým viac môžeme urobiť pre prekonanie rozdielov. Preto Givvo vytvorilo nadáciu More Foundation. Naša filozofia je založená na smerovaní pozitívnych zmien k lokálnym nedostatkom na celom svete a prináša radosť späť do života ľudí. Aj toto je dôvod, prečo sa stovky európskych influencerov rozhodlo podporovať a nosiť túto značku, pretože každý z nich vie a chce pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. A s radosťou môžeme povedať, že Slovensko v tomto nezaostáva.“ hovoria zakladatelia nadácie More Foundation.

Zdroj: Givvo

Čo je Givvo

Givvo nová, globálna lifestylová platforma, ktorá prináša požívateľom úplne nový zážitok z nakupovania s príležitosťou podporiť dobrú vec podľa vlastného výberu. Exkluzívna módna značka The Odds - prvá svojho druhu sa vďaka GIVVO chystá na revolúciu v módnom priemysle. Každý nákup značky THE ODDS odmení zákazníka hneď viackrát - oblečie sa štýlovo, pomôže a podporí dobrú vec a zároveň získa šancu vyhrať cenu snov, pre ktorú sa sám rozhodne.

