Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov

Prečo 82 %?

Novela mala umožniť zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní od piatich do dvanástich hodín bez toho, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo neuznaný výdavok pre zamestnávateľa a aby bol zároveň zdanený daňou z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnancov. Aj voči tomuto sa postavilo Ministerstvo financií SR. Preto sa len pred pár dňami (14.9.) na Výbore Národnej rady SR pre sociálne veci objavil z ničoho-nič návrh na zníženie príspevku na úroveň 82 %, ktorý vraj bol konzultovaný s ministerstvom financií. Prečo práve 82 %? Prebehla o tom nejaká odborná diskusia? Je tento návrh skutočne rozpočtovo neutrálny? Kto to dohodol? Kto skontroloval?

Prečo ideme proti záujmom štátu?

Novela bude mať i ďalšie negatívne dopady, napríklad na extrémny výpadok príjmov do štátneho rozpočtu. Ako konštatujú aj poslanci v dôvodovej správe, zmeny v Zákonníku práce spôsobia výpadky príjmov štátu v rámci verejných financií. Očakávali by sme, že predkladatelia novely tento výpadok vyčíslia a zároveň aj povedia, z čoho štát tieto stratené príjmy nahradí. Oceňujeme, že výpadky vyčíslilo aspoň Ministerstvo financií SR. Koľko stojí tento účet? 136 miliónov eur! Aj preto sa ministerstvo financií pripojilo k nesúhlasnému stanovisku ministerstva práce a novelu odporúčalo stiahnuť z rokovania parlamentu.

Vážení poslanci!

Opäť sa na vás obraciame so žiadosťou o objektívne posúdenie tejto novely. Najmä kvôli zamestnancom, ale i zamestnávateľom. Naše opakované prieskumy ukazujú, že vaši voliči majú stravovacie poukážky v obľube a finančný príspevok je vnímaný ako výmysel pre bohatých!

Naozaj chceme, aby sa kvôli menšine zamestnancov, preferujúcej peniaze namiesto straveniek, obmedzovala väčšina?

To naozaj má by-pass novely v podobe 82 % zachrániť čosi s nejasným pozadím, čo oba rezorty odmietli?

To naozaj všetci poslanci Národnej rady – vrátane opozície – zdvihnú bez diskusie ruku za takýto zákon?

Asociácia moderných benefitov

www.amobe.sk

