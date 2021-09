Viete nakupovať zodpovedne? Ak áno, príroda sa vám poďakuje

Čo majú spoločné nákupy a ochrana klímy? Ak si práve prekvapení kladiete túto otázku, odpoveď je jednoduchá – viac ako si myslíte. Patrí Kaufland k vašim obľúbeným obchodným reťazcom? Výborne, vyberme sa tam na nákup spoločne.

Ak je tá „vaša“ predajňa Kauflandu neďaleko vášho domu či pracoviska, začnime tým, že cestu absolvujeme pešo. V prípade, že je trošku ďalej, vyskúšajme to na bicykli. Aj takto celkom jednoducho prispievame k čistejšiemu ovzdušiu. Mimochodom, ak máte elektrobicykel, na parkoviskách pri niektorých predajniach nájdete rýchlonabíjaciu stanicu, kde ho môžete bezplatne nabiť. Môžu ju využiť aj majitelia elektrických áut.

Ozaj, nezabudli ste si so sebou vziať plastovú fľašu s použitým kuchynským olejom? Pred nákupom ju môžete vhodiť do kontajnera, ktorý nájdete pri každej predajni reťazca.

EKO TIPY PRE VAŠE NÁKUPY

Keďže v nákupnom zozname máme ovocie a zeleninu, zastavíme sa najskôr v tomto oddelení. Namiesto mikroténového vrecka si naberieme ovocie do ekosieťky, ktorú možno prať a používať opakovane. Všimli ste si, koľko kupujúcich ju už používa? Na banány, šalátové uhorky ani cuketu vrecko nepotrebujeme, stačí ich vložiť s nákupom do tašky. Na pečivo tiež môžeme použiť ekosieťku namiesto plastového či papierového vrecka.

Predtým, ako vložíme produkty do nákupného vozíka, zvyčajne si pozrieme cenu, dobu trvanlivosti, prípadne zloženie výrobku. Stojí zato si však všimnúť aj certifikát na obale. Nemusíme si pamätať všetky skratky ako GOTS, UTZ a Rainforrest Alliance, FSC, MSC... Zjednodušene povedané potvrdzujú, že produkty boli vyrobené ohľaduplne k životnému prostrediu, k ľudom či zvieratám a priamo či nepriamo prispeli aj k ich ochrane. To isté platí pre všetky výrobky s označením Bio. Čo tým chceme povedať? Že zodpovedným výberom produktov tiež chránime klímu, hoci si to ani neuvedomujeme.

Zdroj: Kaufland

KLIMATICKY NEUTRÁLNE – ČO TO JE?

V ponuke produktov Kauflandu, ktoré môžeme zahrnúť do zodpovedného výberu, nájdeme aj dve novinky - klimaticky neutrálne produkty celého radu privátnej značky K-take it veggie a prírodnú kozmetiku Bevola Naturkosmetik. Čo sa skrýva za označením klimaticky neutrálne? To, že dopady na životné prostredie sú počas ich výroby, prepravy a spotreby čo najnižšie a nevyhnutné vyprodukované množstvá CO₂ reťazec kompenzuje medzinárodne uznávanými a certifikovanými projektmi.

Na kompenzáciu CO₂ emisií, ktoré vznikajú v prípade výrobkov K-take it veggie a Bevola Naturkosmetik, podporuje Kaufland projekt na ochranu klímy Qori Q´oncha. Ide o výrobu sporákov a pecí od spoločnosti Microsol, ktoré sú energeticky efektívne, šetria palivo, produkujú menej emisií CO₂ a sú určené pre rodiny v chudobných vidieckych oblastiach Peru.

Máte v nákupnom vozíku všetko, čo potrebujete? Nákup si môžete odniesť buď v textilnej taške z biobavlny alebo v novej klimaticky neutrálnej nákupnej taške. Nájdete ju pri pokladni. A modrý eko blok za nákup nevyhadzujte do smetí, ale so zberovým papierom do nádob na triedenie odpadu. Možno si poviete, že sú to všetko drobnosti, ktoré nás nezachránia. Naopak - aj zdanlivo malé kroky vedú po ceste k zelenšej planéte. Za všetky sa nám príroda poďakuje.

ABY SME DÝCHALI ČISTEJŠÍ VZDUCH

Rovnako uvažuje aj spoločnosť Kaufland. O tom, že ochrana životného prostredia a osobitne klímy patrí medzi jej priority, svedčí viacero projektov. Toto sú len niektoré z nich, ale významne prispievajú k tomu, aby chránili klímu:

V predajniach využíva LED osvetlenie, ktoré ušetrí až štvrtinu energie, čo predstavuje zníženie emisií CO₂ o 3 500 ton ročne.

Novopostavené predajne od roku 2013 využívajú na vykurovanie odpadové teplo, ktoré vzniká pri priemyselnom chladení a výlučne ekologické chladivá s najmenším možným dopadom na životné prostredie.

Do konca tohto roka plánuje umiestniť na strechy vybraných predajní solárne panely, ktoré chránia prírodné zdroje.

Spolupráca s domácimi dodávateľmi skracuje dopravu produktov, čo prispieva k zníženiu škodlivých látok v ovzduší.

Využívajú zelené prepravky EPS, do ktorých sa ovocie a zelenina ukladá už u pestovateľa a z nich si vyberá aj zákazník priamo v predajni. Takto ušetrí viac ako 3 000 ton CO₂ ročne.

Eko kamión, ktorý rozváža tovar z logistického centra do predajní, jazdí na ekologický LNG pohon – v porovnaní s dieselovými kamiónmi vypustí do ovzdušia o 20 % menej emisií CO₂.

Využíva nové skladacie palety, vďaka ktorým je práca s nimi pre pracovníkov ergonomickejšia, používa sa o 40 % menej ochrannej fólie a zvýšila sa maximálna vyťaženosť nákladných vozidiel.

„Ako významný obchodný reťazec na trhu si uvedomujeme svoj diel zodpovednosti za ochranu klímy a životného prostredia. Mnohé naše projekty, ktoré realizujeme v každodennej praxi, sú zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu podnebia. Do roku 2030 sme si stanovili cieľ zredukovať emisie z vlastnej prevádzkovej činnosti oproti roku 2019 o viac ako 80 percent. K znižovaniu produkcie emisií chceme motivovať aj našich dodávateľov,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Slovenský Kaufland je v ochrane klímy na dobrej ceste. Potvrdil to aj nedávny prieskum spoločnosti Impact Metrics medzi českými a sčasti aj slovenskými reťazcami - má najnižšiu uhlíkovú stopu spomedzi štrnástich reťazcov v oboch krajinách.

Viac informácií o ochrane klímy v Kauflande nájdete TU.

- reklamná správa -