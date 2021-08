Najväčšie triatlonové hviezdy prišli do Šamorína. 2 unikátne svetové podujatia na jednom mieste

Multifunkčný komplex x-bionic® sphere otvoril svoje brány jedinečnému podujatiu. Do Šamorína pricestovala elita triatlonového šport, ktorá je odhodlaná predviesť neobyčajné výsledky. Predstavia sa nielen svetovo známe mená, ale zastúpenie bude mať aj Slovensko. Majstrovstvá sveta v stredne dlhom triatlone, či premiérový The Collins Cup zabezpečia atmosféru, ktorá tu ešte nebola a dlho sa asi ani opakovať nebude.

Plávanie v Dunaji, bicyklovanie na rýchlych cestách a beh po areáli x-bionics® sphere predstavujú perfektné podmienky pre triatlonové podujatie. To bol jeden z dôvodov uskutočniť takéto jedinečné podujatia práve v týchto priestoroch.

Samotných majstrovstiev sveta The Championship sa však môžu zúčastniť len športovci, ktorí sa kvalifikovali na základe výkonov z lokálnych súťaží, ktoré prebiehali po celom svete. Na štart sa tak postavia športovci, ktorí svojimi doterajšími výsledkami potvrdzujú, že právom patria medzi triatlonovú špičku. Získali množstvo titulov, medailí a športových úspechov, čím si zaslúžili vysoké priečky v oficiálnom rebríčku najlepšie hodnotených triatlonistov. Teraz majú možnosť zmerať si svoje sily medzi sebou. Veľkými favoritmi na najvyššie umiestnenia a najlepšie časy sú britka Fenella Langridge, či Sara Pérez zo Španielska. Veľkým favoritom na víťazstvo z mužského zastúpenia sú napríklad dán Magnus Elbæk Ditlev, či Frederic Funk z Nemecka. Na Majstrovstvách sveta na stredne dlhej trati má zastúpenie aj Slovensko. V silnej svetovej konkurencií sa predstaví aj Richard Varga. Triatlonový reprezentant Slovenska na olympijských hrách v Londýne 2012 a Rio 2016.

Podujatie The Championship môžete sledovať aj naživo prostredníctvom živého vysielania.

Tri kontinenty sa postavia proti sebe v rámci podujatia, ktoré tu ešte nebolo

Okrem The Championship 2021 na Slovensko prichádza už dnes po prvýkrát v histórii triatlonu podujatie, na ktorom sa proti sebe v priamom súboji postavia na štartovaciu čiaru 3 kontinenty. Európa, USA a „zvyšok sveta“. Na premiérovom podujatí The Collins Cup konajúcom sa 28. augusta 2021 sa stretne triatlonová špička.

Byť súčasťou tak významných pretekov znamená obrovskú česť. Zastúpenie na The Collins Cupe si triatlonisti museli taktiež tvrdo vybojovať.

Za tím Európa sa predstavia Daniela Ryf (SWI) , Anne Haug (GER), Lucy Charles-Barclay (UK), Holly Lawrence (UK), Kat Matthews (UK) ,Emma Pallant-Browne (UK), Jan Frodeno (GER), Gustav Iden (NOR), Patrick Lange (GER), Joe Skipper (UK), Daniel Baekkegard (DEN), Sebastian Kienle (GER)

Tím Amerika reprezentujú Skye Moench (USA), Chelsea Sodaro (USA), Jackie Hering (USA), Jocelyn McCauley (USA), Katie Zaferes (USA), Taylor Knibb (USA), Sam Long (USA), Rudy Von Berg (USA), Matt Hanson (USA), Ben Kanute (USA), Justin Metzler (USA), Andrew Starykowicz (USA)

Tím Zvyšok sveta predstaví Teresa Adam (AUS), Paula Findlay (CAN), Jeanni Metzler (RSA), Carrie Lester (AUS), Sarah Crowley (AUS), Ellie Salthouse (AUS), Lionel Sanders (CAN), Braden Currie (AUS), Samuel Appleton (AUS), Max Neumann (AUS), Kyle Smith (AUS), Jackson Laundry (CAN)

Silnou motiváciou podať čo najlepší triatlonový výkon bude tiež vysoká prémia vo výške 1,5 milióna amerických dolárov. Ide doposiaľ o najvyššiu výhernú sumu v doterajšej histórii triatlonu.

Toto podujatie bude navyše podporované televíznym prenosom na stanici Eurosport v 56 krajinách sveta a 20 jazykových mutáciách. Boje o víťazstvo tak možno sledovať aj prostredníctvom televíznych obrazoviek.

Vidieť však toľko svetových elitných športovcov, ktorí patria medzi triatlonovú špičku na jednom mieste by bola škoda nechať si ujsť naživo. Budete sa mať ešte načo pozerať.

