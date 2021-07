Aby úspory mali budúcnosť: Investovanie naše peniaze chráni aj zhodnocuje

Svetový trh infláciu potrebuje. Napriek tomu so sebou prináša aj negatívny efekt, ktorým je okresávanie hodnoty našich úspor. Uchrániť ich pritom možno napríklad investovaním do podielových fondov, ktoré je čoraz jednoduchšie a dostupné online, z pohodlia domova.

V rôznych sporiacich produktoch bánk majú dnes Slováci uložené viac ako štyri miliardy eur. Je prirodzené ukladať si peniaze na sporiace účty, aby sme mali peniaze po ruke pre prípad nečakaných výdavkov. No ešte prirodzenejšie by malo byť diverzifikovanie finančnej rezervy za účelom jej ochrany napríklad pred infláciou. Aktuálne je jej priemerná úroveň 2,2 % a vo svojom raste pokračuje. Čím je inflácia vyššia, tým viac okresáva hodnotu každého eura, ktoré máme nasporené. Aj keď ide o prirodzený ekonomický jav, neznamená to, že sa s jeho negatívnym vplyvom na naše osobné financie máme zmieriť. Spôsobom ako uchrániť svoje úspory je pritom investovanie do podielových fondov, najmä vtedy, ak je dlhodobé a pravidelné.

Investovanie ako zdravý ekonomický návyk

Medicínski odborníci sa v mnohých štúdiách venovali vplyvu dlhodobých návykov na úspech a dosahovanie vytýčených cieľov v oblasti zdravia aj práce. Životné návyky pritom súvisia aj s našimi financiami, a to opodstatnene. Potrebujeme ich dnes aj v budúcnosti a nechávať ich výhradne na sporiacich účtoch v banke znamená, že sa pripravujeme o potenciál vlastných peňazí. Kým na sporiacich a bežných účtoch by sme si mali ponechať časť úspor na nečakané výdavky, zvyšnú časť by sme mali investovať a nechať rásť. Kým je čas, svoje peniaze by mali investori ukladať do akciových dynamickejších fondov minimálne v investičnom horizonte siedmich rokov a na konzervatívne riešenia s nižším výnosom sa zamerať neskôr. Pravidelným odvádzaním malej čiastky peňazí do podielových fondov sa z investovania stane zdravý finančný návyk, za ktorý nám náš rozpočet poďakuje neskôr.

V 365.invest aj s bonusom

Investovať sa dnes už dá aj pohodlne z domu. Komfort zhodnocovania osobných financií sa zvyšuje. K dispozícii sú mobilné bankové aplikácie či webové rozhrania. „Pre mnohých je v investovaní brzdou zložitosť celého procesu. Naša platforma Online investovanie na webe 365.invest prináša klientovi komfort, ktorý okrem iného slúži ako motivácia spraviť niečo pre svoje úspory. Ako jediná správcovská spoločnosť na Slovensku okrem toho ponúkame možnosť začať investovať bez nutnosti kúpy produktu v materskej banke, akou bežne býva napríklad osobný účet,“ vysvetľuje Gabriel Balog, generálny riaditeľ správcovskej spoločnosti 365.invest.

Investovať pravidelne v malých čiastkach a dlhodobo je ideálna forma zhodnocovania peňazí aj pre začínajúcich investorov, ktorí sa chcú s podielovými fondmi zoznámiť a objaviť potenciál svojich financií.

V spoločnosti 365.invest si možno vďaka Online investovaniu vybrať zo štyroch fondov, ktoré klientom ponúkajú umiernené aj dynamickejšie riešenia: Zmiešaný kapitálový, Zmiešaný aktívny, Realitný a Zmiešaný komfortný fond. Noví klienti, ktorí si vyberú pravidelné investovanie online, teraz získajú k svojej 20-eurovej investícii na investičný účet ďalších 20 eur ako bonus, za ktorý si môžu nakúpiť ďalšie podiely vo fondoch.

Investor si pomocou Online investovania jednoducho „vykliká“ založenie zmluvy, vyberie si fondy a môže začať investovať už za 20 eur. Pravidelným investovaním takejto minimálnej sumy môže v dlhodobom horizonte v závislosti od rizikovosti fondu hodnotu svojich peňazí znásobiť 4- až 5-násobne.

