Hviezdy z filmu Zabijakov osobný strážca 2 natáčali v obľúbenom letovisku Slovákov

Tu sa však výpočet hviezd nekončí. Vo filme Zabijakov osobný strážca 2 sa objaví aj Frank Grillo, Tom Hopper, Richard E. Grant a herecká legenda Morgan Freeman. Pokračovanie úspešnej akčnej komédie však neprichádza len s väčším „arzenálom“ hviezdnych protagonistov, ale sľubuje aj viac akčných prestreliek, vtipných hlášok, šialených naháňačiek a prepracovaných kaskadérskych kúskov. „Sú tam väčšie výbuchy, je to divokejšie a hlavne je to neskutočne vtipné!“ hodnotí druhý film zo série Zabijakov osobný strážca režisér Patrick Hughes.

V prvej časti s názvom Zabijakov osobný strážca dostal uznávaný bodygard Michael Bryce (Ryan Reynolds) špeciálnu úlohu – musel chrániť svojho úhlavného nepriateľa, jedného z najznámejších zločincov na svete Dariusa Kincaida (Samuel L. Jackson). Ten sa stal kľúčovým svedkom v dôležitom prípade a Michael ho musel bez ujmy dopraviť na súdne pojednávanie. Neúprosný osobný strážca a obávaný zabijak, ktorí si dlhé roky šli po krku, sa tak proti svojej vôli stali súčasťou spoločného tímu.

Zdroj: Zabijakov osobný strážca 2

V novinke Zabijakov osobný strážca 2 sa dozvedáme, že táto spolupráca zanechala na ochrankárovi Bryceovi trvalé stopy. Kedysi sa pýšil najvyšším, takzvaným AAA hodnotením vo svojej profesii, teraz je odkázaný na návštevu psychológa a prežíva veľkú životnú krízu. Licenciu má pozastavenú a už niekoľko mesiacov si nekúpil nový oblek. Okrem toho ho stále prenasledujú nočné mory o jeho dlhoročnom protivníkovi, neslávne známom nájomnom vrahovi Dariusovi Kincaidovi. Dokonca aj jeho terapeutka má toho dosť a pošle ho na dlhú dovolenku na Capri s prísnym odporúčaním, aby na prácu bodygarda úplne zabudol a všetky zbrane nechal doma. Má sa len uvoľniť a znovu objaviť svojho „vnútorného Michaela“.

Michael si však zaslúženú dovolenku dlho neužije. Na scénu totiž prichádza zabijakova žena, medzinárodná podvodníčka Sonia Kincaidová (Salma Hayek), ktorá je ešte drsnejšia, akčnejšia a zábavnejšia ako jej manžel a pre osobného strážcu má pripravenú novú nebezpečnú úlohu. Namiesto pokojného relaxu pri mori čaká na Brycea bláznivý road trip plný vybuchujúcich kufríkov, talianskej mafie, ruských gangstrov, automobilových naháňačiek, krčmových bitiek a prestreliek so zbraňami, ale aj tých slovných, kombinovaných s trochou ľahkého mučenia. To však nie všetko. „Ostrá trojka“ sa postupne zaplieta do svetového sprisahania, za ktorým stojí pomstychtivý grécky miliardár s tvárou Antonia Banderasa. Takúto dovolenku by asi žiadny terapeut neschválil…

Zdroj: Zabijakov osobný strážca 2

Podľa scenára sa väčšina deja odohráva na talianskom pobreží v okolí mesta Amalfi, to však pri reálnom natáčaní zastúpilo starobylé chorvátske mestečko Rovinj na Istrijskom polostrove. Obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov filmu poskytla svoje neopakovateľné romantické kulisy. Okrem Chorvátska sa natáčalo aj v Taliansku, vo Veľkej Británii, v Slovinsku a v štúdiách bulharskej Sofie.

Výzvou pre filmový štáb bolo najmä natáčanie kaskadérskych kúskov v prostredí úzkych uličiek a historických častí stredomorských miest. V chorvátskej Rijeke sa napríklad nakrúcala automobilová naháňačka dodávky s Range Roverom priamo na starobylých rímskych schodoch. Schody to našťastie prežili bez „ujmy“. „Automobilové naháňačky boli vo všeobecnosti dosť náročné – často sme boli priestorovo obmedzení úzkymi uličkami s lešteným kamenným povrchom, ktorý sa najmä po daždi strašne šmýkal. V miestach, kde by sme inak vyberali zákruty maximálnou rýchlosťou, sme to vôbec nemohli robiť. Ale nič hrozné sa nestalo, len sme prevrátili niekoľko stoličiek a stolov...“ hovorí šéf kaskadérov Greg Powell.

Zažite v kinách skvelú dovolenkovú akčnú jazdu aj vy a vychutnajte si komédiu plnú hereckých hviezd! Zabijakov osobný strážca 2 bude mať na Slovensku premiéru 15. júla 2021.

