Revolúcia na trhu znaleckých posudkov: Bez papierovačiek, online a do 30 minút vybavené!

Na trh ste aktuálne priniesli onlineposudok.sk. Čo ponúka a v čom je revolučný?

Ide o jedinečnú službu, ktorá bežným občanom, ale aj napríklad aj realitným či advokátskym kanceláriám na celom Slovensku, uľahčuje život. Za veľmi krátky čas vieme zabezpečiť certifikované znalecké posudky pri predaji a kúpe nehnuteľností, ale aj pri dedičských či súdnych konaniach. Takisto zabezpečujeme rôzne odborné posudky, napríklad pri predaji vozidla alebo reklamáciách rôzneho druhu.

Ako to funguje?

Princíp je jednoduchý. Stačí vyplniť online formulár na našej webovej stránke www.onlineposudok.sk alebo zatelefonovať na tam uvedené číslo a do 30 minút od nás dostanete spätnú väzbu s ďalšími krokmi a detailným postupom.

S akými požiadavkami sa na vás ľudia najčastejšie obracajú? Čo potrebujú rýchlo a odborne vyriešiť?

U bežných ľudí sa najčastejšie stretávame s prípadmi, že potrebujú ohodnotiť nehnuteľnosť pri kúpe a predaji, pri dedičskom, či rozvodovom konaní. Namiesto zdĺhavého hľadania a obvolávania znalcov a dohadovania si termínu stačí jednoducho kontaktovať nás. Prax ukazuje, že znalci sú časovo vyťažení.

My disponujeme rozsiahlou databázou znalcov, registrovaných pod Ministerstvom spravodlivosti, ktorí majú skúsenosti nielen s rozličnými typmi podnetov, ale aj s posudkami pre konkrétne banky, v ktorých sa hypotéka, alebo refinancovanie úverov vybavuje.

Expresne zabezpečíme znalca, ktorý pozná podmienky konkrétnej banky a vie ako postupovať.

Zdroj: onlineposudok.sk

Komu ešte vaša služba pomáha?

Výrazne pomáha aj realitným a advokátskym kanceláriám. Pri dnešnom realitnom boome sú makléri maximálne zahltení prácou. So službou www.onlineposudok.sk sa realitný maklér pri zabezpečení posudku o nič nestará, celý servis spravíme my.

Takisto aj pri advokátoch. Využiť ju môže naozaj každý.

Sľubujete expresne rýchle dodanie posudku. Sám však naznačujete, že znalci sú veľmi vyťažení. Ako to riešite?

Rýchlosť vybavenia je našou hlavnou prioritou. Garantujeme spätnú väzbu od nás do 30 minút. To znamená, že náš pracovník vás kontaktuje s doplňujúcimi otázkami a okamžite preberá ďalšiu komunikáciu so znalcami.

Otestoval som to u rodinného príslušníka, živnostníka, ktorého banka zablokovala a potreboval znalecký posudok, aby mohol v činnosti pokračovať. Najskôr sme overovali iných znalcov a konkurenciu. Tí mu ponúkali termíny o mesiac, prípadne sa ani neozvali späť.

Cez náš portál som požiadavku vybavil do 3 dní a dokonca o 10% lacnejšie.

V priemere má náš klient posudok hotový do 7 dní, celková dĺžka však, samozrejme, závisí od toho, aký typ posudku potrebuje. Úspešnosť spočíva v tom, že aj znalcom vychádzame v ústrety a vybavujeme za nich potrebné záležitosti ako doloženie dokumentácie, objednávky a podobne. Ponúkame im ústretovosť a lojálnosť, čím si s nimi budujeme korektné vzťahy.

Zdroj: onlineposudok.sk

Suma za vyhotovenie posudku k nehnuteľnosti, hnuteľnej či inej požadovanej veci sa u vás začína na 100 eurách, čo je na trhu veľmi výhodná cena.

Cena záleží od toho, čo klient potrebuje a aj od typu nehnuteľnosti či inej služby. Napríklad suma za posudok k bytu je rovnaká či ide o garsónku alebo o 4-izbový byt. Navýšiť ju napríklad môže pivnica či parkovacie miesto. Taktiež sa líši pri rodinnom dome so záhradou alebo bez nej. Rozdiel je aj pri nových nehnuteľnostiach, ktoré stavajú developeri. Jednoducho, čím je samotný znalecký posudok rozsiahlejší, tým je aj cena vyššia. Samozrejme, že klient od nás najprv dostane cenovú ponuku, a ak ju akceptuje, okamžite vybavujeme ďalšie kroky. Je iba malý predpoklad, že by ho výsledná suma prekvapila.

A ako riešite požiadavku, ak chce klient posudok v cudzom jazyku?

Máloktorý znalec vyhotovuje posudok v cudzom jazyku, ak je však záujem zo strany klienta, my mu vieme zabezpečiť aj preklady do iných jazykových mutácií.

Kde všade na Slovensku pôsobíte?

Naše služby ponúkame v rámci celého Slovenska. Riešili sme prípad, keď žil klient v Košiciach a predával pozemky na Záhorí. Všetko sme zabezpečili tak, že nemusel nikde vycestovať, všetko sme s ním a našimi znalcami riešili online.

Zdroj: onlineposudok.sk

Na trhu pôsobíte od polovice apríla. Je o vaše služby veľký záujem?

Ukázalo sa, že ľudia naše služby nielen potrebujú, ale aj chcú. Počiatočné plány, ktoré sme mali, nám trh v reále znásobil, čo je dôkazom toho, že sú veľmi obľúbené. A hoci máme oveľa väčšiu odozvu ako sme očakávali, dokážeme záujemcov v prvom kroku vybaviť do 30 minút, presne tak, ako sme sa zaviazali. Máme aj nové štandardy v rýchlosti vybavenia, máme vybudované vzťahy so znalcami a chceme napredovať. Naším ďalším blízkym cieľom sú kamenné prevádzky, aby sme boli ešte bližšie k ľuďom. Náš projekt je dlhodobý a plánujeme ho rozširovať na ďalšie zahraničné trhy.

- reklamná správa -