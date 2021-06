Tento problém trápi až 75 % žien. Čo robíme zle?

Predstavte si, že nemusíte nervózne hľadať šatňu či kabínku na prezlečenie mokrého spodného dielu plaviek. Predstavte si, že nemusíte študovať miniatúrne štítky na nohavičkách a pátrať po tom, či sú z bio bavlny. Predstavte si, že si môžete obliecť hriešne obtiahnuté džínsy bez toho, aby ste si to následne odpykali niekoľkodňovým utrpením v intímnych oblastiach. A predstavte si, že sex nebude „buď – alebo“, ale zobudíte sa bez prvých príznakov nesmierne otravnej kvasinkovej infekcie. Tá je z medicínskeho hľadiska považovaná za normálnu v prípade, že sa neopakuje častejšie, ako dva- krát ročne. No my sme zato, že najlepšie je nemať ju vôbec.

Už pri prvých príznakoch siahnite po prírodnom a bezpečnom riešení.

Čo za to môže?

Ženy majú istú technickú nevýhodu. Anatomicky je ich telo koncipované tak, že konečník, močová trubica a pošva ústia veľmi blízko pri sebe. To je fakt s ktorým sa nedá nič urobiť. Každé z troch ústí je osídlené prirodzenými baktériami, ktoré majú svoju funkciu. Kým sú v rovnováhe, je všetko v poriadku. K ich premiešaniu a následnému premnoženiu však môže dôjsť práve vďaka ženskej anatómii veľmi jednoducho.

Suché, oslabené či poranené sliznice sú náchylnejšie na premnoženie baktérií, ktoré je sprevádzané nepríjemnosťami ústiacimi do zápalu. Zdravá sliznica si zvyčajne poradí aj sama, no keď je rovnováha narušená, schopnosť brániť sa klesá. Nerovnováhe na slizniciach intímnych partií nahráva na smeč celkové oslabenie imunity.

Objavte rad spoľahlivých, účinných a prírodných produktov Gyntima.

Častou príčinou vzniku kvasinkovej infekcie je tiež hormonálna nerovnováha. Ženy v klimaktériu, počas dojčenia, v tehotenstve či pri užívaní hormonálnej antikoncepcie alebo inej liečby na hormonálnej báze veľmi často zažívajú diskomfort, ktorý je dôsledkom nedostatočnej schopnosti slizníc produkovať prirodzený sekrét a plniť tak svoju obrannú funkciu. K totožnej situácii dochádza aj pri užívaní antibiotík či v obdobiach plných stresu. S poklesom prirodzenej schopnosti pošvy a genitálií brániť sa proti patogénom, ide ruka v ruke zvýšená náchylnosť na infekcie.

Ženským intímnym partiám s narušenou ochrannou bariérou nepospieva ani teplo, vlhko a nedostatočný prísun kyslíka. Spolu s mechanickým dráždením (syntetická, úzka spodná bielizeň, tesné oblečenie, pohlavný styk) vzniká ideálna živná pôda na premnoženie mikroorganizmov, ktoré majú na svedomí infekcie.

Keď sa vás nič z horeuvedených bodov netýka a kvasinky napriek tomu vyhrávajú, skúste si posvietiť na svoje stravovanie a životný štýl. Jednoduché cukry sú ideálnym „palivom“ pre množenie kvasiniek a priveľa stresu v spojitosti s nedostatkom pohybu na čerstvom vzduchu s istotou imunite intímnych partií neprospieva.

Vyberte si z najširšej ponuky 12 produktov Gyntima, ktoré sú vyrábané na Slovensku podľa švajčiarskej receptúry spoločnosti Herb-Pharma AG.

Priveľa príčin? Majú riešenie!

Čím viac času na množenie kvasinky dostanú, tým lepšie ho využijú – čo v preklade znamená, že je potrebné zasiahnuť už pri prvých príznakoch blížiacej sa infekcie. Čapíky na posilnenie imunity a rovnováhy v intímnych partiách môžete použiť aj ako účinnú prevenciu problémov „tam dole“.

Príroda má väčšinou najlepší recept, ako si s problémami poradiť - preto sú ideálnou voľbou produkty s čisto prírodným zložením. V prípade, že sa u vás kvasinková infekcia hlási o slovo, siahnite po čapíkoch a umývacom géli či pene z produktovej rady Gyntima od Herb-pharma AG. Vďaka širokému spektru čapíkov a doplnkovej starostlivosti v podobe nedráždivých prípravkov na hygienu intímnych partií vás čaká leto „dole bez“ – kvasiniek, nepríjemného svrbenia, pálenia, výtokov a starostí.

- reklamná správa -