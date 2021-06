V lete sa udeje najviac krádeží bytov a domov. Prečítajte si tri rady, ako krádeži predísť

Podľa štatistík sa minulý rok stalo 3 725 krádeží vlámaním. Tento počet je opäť vyšší ako rok predtým. Najčastejším spôsobom, ktorým zlodeji prenikajú do bytov a domov, je vniknutie cez vstupné dvere odvŕtaním alebo vylomením zámku na dverách.

„To len podčiarkuje, že výber zámku je veľmi dôležitý. Pritom medzi priemernými zámkami, ktoré sa dajú bez problému vylomiť a kvalitnými bezpečnostnými zámkami, ktoré majú špeciálnu ochranu jadra proti vytiahnutiu a odvŕtaniu, sú len malé cenové rozdiely. Stačí pár desiatok eur navyše a váš majetok v byte či dome bude výrazne lepšie chránený." vysvetľuje Silvia Krázelová, zástupkyňa rakúskeho výrobcu zámkov EVVA.

Pozor na pootvorené okno

Štatistiky tiež ukazujú, že veľa krádeží sa deje práve v lete počas dovolenky. Práve v tomto čase si treba dať pozor na dodržiavanie dôležitých pravidiel.

Bez ohľadu na stres pred odchodom si vyhraďte dosť času na kontrolu zabezpečenia bývania. Podstatné je ponechať okná zavreté, keďže aj jedno okno na „vyklápačke“ je pre zlodeja príležitosť. Ak máte na oknách vonkajšie žalúzie, je dobré ich spustiť. Avšak nie všetky a úplne, ale v rôznej výške. Úplne zatieňte najdostupnejšie okná. Žalúzie predstavujú dodatočnú prekážku, ktorá zlodejom komplikuje prístup. Aj takáto drobnosť ich môže odradiť.

Len za pár desiatok eur máte zámok, ktorý vás ochráni oveľa lepšie

Zlodeji najčastejšie preniknú do bytu cez vstupné dvere odvŕtaním alebo vylomením zámku (odborne nazývanom cylindrická vložka). Tomu viete zabrániť len vtedy, ak máte vo dverách bezpečnostnú vložku s chráneným kľúčom. To sú kľúče, pri ktorých treba na výrobu kópie bezpečnostnú kartu. Problém je, že zlodeji dokážu aj túto prekážku zdolať, keď sa dostanú ku kópiám kľúčov cez svoje kontakty. Týchto prípadov je každoročne mnoho.

Zdroj: EVVA

Jediný spôsob, ako riziko znížiť na nulu, je vložka od výrobcu, ktorý dodáva kľúče na výrobu kópií v malých množstvách iba oprávneným partnerom a dodávky prísne eviduje. Takéto kľúče majú navyše aj ďalšie ochranné prvky. Čím viac ich kľúč má, tým náročnejšie je vytvoriť kópiu. Napríklad tradičný rakúsky výrobca zámkov EVVA má v ponuke uzamykacie systémy, ktoré sa vyrábajú na špeciálnych strojoch a vyžadujú vysokú úroveň odborných znalostí.

Skutočne bezpečnostná vložka musí mať tiež certifikát od akreditovanej firmy alebo NBÚ. Na Slovensku sa predáva mnoho vložiek z Poľska a Číny, ktorým certifikát chýba. Kto chce predísť vlámaniu, mal by si pri kúpe pýtať bezpečnostnú vložku s certifikátom, s limitovanou výrobou kópií a ochranou proti odvŕtaniu a vytiahnutiu jadra.

Nový elektronický zámok pred dovolenkou

Najvyšším štandardom sú dnes inteligentné elektronické zámky. Na ich otvorenie nepotrebujete kľúče, stačí vám mobil. S inteligentným zámkom máte úplný prehľad o tom, kto vaše vchodové dvere otvoril a kedy. Pritom so zámkom nemusíte meniť aj dvere, vyrábajú sa totiž v rovnakom tvare ako klasické zámky. Ideálne je vymeniť zámok pred odchodom na letnú dovolenku. Dočasný elektronický prístup môžete udeliť na diaľku na konkrétny deň alebo aj hodinu. Napríklad inteligentný uzamykací systém AirKey od rakúskeho výrobcu EVVA umožňuje udeľovať a odoberať prístupy v online aplikácii, ktorá je bezplatná. Vytvoriť v nej môžete aj dočasné elektronické kľúče, ktoré môžete užívateľovi kedykoľvek odobrať. Okrem smartfónu sa ako prístupové médium dajú používať aj karty, prívesky alebo náramky pre všetkých členov rodiny, ktorí nepoužívajú mobilný telefón.

Zdroj: EVVA

Nedávajte vedieť, že nie ste doma

Informácia o tom, že rodina cestuje na dovolenku, sa zvykne šíriť ako požiar. Často o tom vedia všetci susedia a informácia putuje ďalej. Kto sa chce vyhnúť krádeži, mal by informovať skutočne len tých najbližších. V ideálnom prípade by o dovolenke mal vedieť len jeden človek v rovnakom meste či dedine, ktorému rodina zverí kľúč kvôli polievaniu kvetov či občasnému večernému vyvetraniu.

Podobná rada platí aj pre sociálne siete. Ľudia sa zvyknú pochváliť, kam idú, resp. že práve dorazili do dovolenkovej destinácie. Pritom na profiloch má len málokto aplikované striktné nastavenia, ktoré zabraňujú cudzím ľuďom vidieť na obsah príspevkov. Kto chce zdieľať svoje zážitky a fotografie na internete, mal by tak radšej urobiť až po návrate domov. Na sociálnych sieťach človek nikdy nevie, kto sa k príspevku o dovolenke dostane a ako ho zneužije.

Zdroj: Adobe Stock

Kontrola bytu aspoň raz týždenne

Odchod na dovolenku nemusíte prezradiť len vy. Urobí to za vás aj plná poštová schránka, ticho a tma. Ak idete preč na dovolenku, poproste niekoho, komu dôverujete, aby občas prišiel, vybral poštu, pobudol chvíľku večer v rozsvietenej izbe a skontroloval byt. Navyše to môže skĺbiť s polievaním kvetov či vetraním. Prítomnosť doma môžu dobre imitovať aj automatické spínacie hodiny. Pripoja sa na zásuvku a v nastavený deň a čas dokážu spínať lampy, ktoré na ne napojíte. V ideálnom prípade je dobré mať v každej izbe jedny, aby sa lampy večer zapínali a vypínali v rôzny čas. Pozor však, aby po zapnutí lampy nebolo vidieť do izby. V takom prípade zlodeji rýchlo zistia, že ste ich chceli oklamať týmto trikom.

- reklamná správa -