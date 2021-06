28. ročník Art Film Festu spustil predpredaj cinepassov

Cinepass je voľnou permanentkou, oprávňujúcou na vstup na všetky verejné predstavenia festivalu. Okrem toho, že ušetrí čas, ktorý by návštevníci strávili kúpou jednorazových vstupeniek, má ešte niekoľko ďalších výhod. Zrejme najvýraznejšou z nich je možnosť rezervácie miesta v kinosále. Každý držiteľ či držiteľka cinepassu môže mať na svojom konte naraz 3 aktívne rezervácie, ktoré si môže počas festivalu priebežne dopĺňať. Ak sa do kina dostaví včas, nestane sa, že by mu miesto v sále na vybranom filme obsadil niekto, kto sa dostaví skôr. Mimoriadne výhodná je takáto možnosť najmä tento rok, kedy miesta v kinosále musia byť obmedzené podľa platných opatrení.

V online predpredaji sú viaceré druhy zvýhodnených cinepassov – okrem klasických permanentiek sú to aj cinepassy pre študentov, seniorov či cinepassy pre kratší pobyt, pokrývajúce 3 festivalové dni podľa vlastného výberu. Cinepassy pre ZŤP osoby a pre členov filmových klubov budú v predaji len na mieste konania festivalu.

Viac informácií o kúpe cinepassov aj jednorazových vstupov nájdete na www.artfilmfest.sk v sekcii Vstupenky, prípadne priamo na portáli www.cinepass.sk/aff.

Zdroj: Art Film Fest

