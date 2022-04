ZRUŠENÉ! Slovenský filmový festival sa zmieta v problémoch: Veľké FINANČNÉ SUCHOTY… Chýba 200-tisíc eur!

BRATISLAVA - Už o dva mesiace mal v Košiciach štartovať 29. ročník najstaršieho medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest. Plánovaný bol v termíne od 17. do 24. júna. O to väčším šokom je správa, ktorú aktuálne organizátori zverejnili. Podujatie sa neuskutoční - projekt sa totiž zmieta vo veľkých finančných problémoch. Chýba až 200-tisíc eur!

Art Film Fest, ktorý vznikol v roku 1993 po vzniku samostatného Slovenska, je najdlhšie organizovaným medzinárodným filmovým festivalom bez prerušenia. Teda aspoň donedávna bol. V roku 2020 sa síce nekonal, no dôvodom bola zlá pandemická situácia vo svete, no a minulý rok bol kvôli opatreniam skrátený z 9 na 5 dní.

Tento rok plánovali organizátori nadviazať na tradíciu Art Film Festu, ako ho návštevníci mali možnosť poznať do roku 2019. Lenže... Organizátori priznali, že projekt sa zmieta vo veľkých finančných problémoch. A namiesto veľkolepého reštartu prichádza šokujúca správa. Prvýkrát od roku 1993 sa totiž filmový festival konať nebude, hoci to podmienky dovoľujú.

Organizátori aktuálny ročník museli zrušiť - jednoducho nemajú peniaze. „Dúfali sme, že takéto rozhodnutie nebudem musieť nikdy urobiť. Žiaľ, aktuálna ekonomická realita nás nepríjemne dostihla,“ uvádza vo svojom vyhlásení producent Ján Kováčik, ktorý vedie festival od roku 2005. Na to, aby sa Art Film Fest mohol konať, vraj chýba žalostne veľa peňazí, ktoré nemajú šancu zohnať. Hoci pre to robili všetko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Art Film Fest

„Na dosiahnutie aspoň minimalistického finančného rozpočtu, ktorý by umožnil zrealizovať festival v rozsahu, aký účastníci a návštevníci nielen poznajú, ale aj očakávajú, chýba viac ako 200 000 eur. Od jesene minulého roka sme oslovili niekoľko desiatok štátnych i súkromných spoločností a firiem. Covidová pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj výrazný nárast nákladov, predovšetkým na energie, sa v príprave oslovených subjektov prejavil v podobe odmietnutej, alebo neraz len symbolicky vyjadrenej finančnej podpore,“ priznal producent.

Do poslednej chvíle vraj dúfali, že sa im požadovanú sumu podarí vyzbierať, no mnohé spoločnosti, ktoré spoluprácu prisľúbili, ju napokon odvolali. „Rozhodnutie nezrealizovať festival sa, samozrejme, nerodilo ľahko. O to viac, že na príprave festivalu sa vždy podieľa množstvo zainteresovaných ľudí. Chcem im úprimne poďakovať za ich snahu a odvedenú prácu - som presvedčený, že 29. ročník by bol opäť vydarený. Pri definitívnom poznaní finančnej situácie však vyplynul verdikt logicky jediný možný,“ pokračoval Kováčik.

Všetko pritom bolo už pripravené... Okrem financií. „Na filmových festivaloch na Slovensku sa spolupodieľam tridsať rokov, ale takejto dileme čelím po prvý raz. Kompletný program - filmový, profesionálny i sprievodný - je pripravený. Boli pozvaní a potvrdili účasť niektorí zahraniční hostia či profesionáli v porotách, koordinovali sa záverečné fázy celého podujatia. Týmto ročníkom sme chceli nadviazať a pokračovať v tradícii Art Film Festu tak, ako ho návštevníci vnímali do roku 2019,“ dodal.

29. ročník Art Film Festu mal byť venovaný aj spomienke na dlhoročného prezidenta Art Film Festu Milana Lasicu, ktorý nečakane zomrel len pár dní po skončení minuloročného festivalu.