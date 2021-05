Eurovízia 2021: Kto sú najväčší favoriti podľa tipérov Niké?

Známa spevácka súťaž Eurovízia, ktorej sa zúčastňujú speváci z jednotlivých európskych krajín, sa už nezadržateľne blíži. Tento rok sa uskutoční v holandskom Rotterdame a potrvá od utorka 18. do soboty 22. mája. Túto udalosť si nenechala ujsť ani jednotka na stávkovom trhu Niké, ktorá v rámci spoločenských stávok vypísala kurzové príležitosti ako na semifinálové kolá, tak aj na samotné finále.

Zábava s Niké je neobmedzená. Klienti môžu tipovať nielen na množstvo populárnych športov, ale takisto skúsiť šťastie v rámci spoločenských stávok. Aktuálne sú v ponuke možnosti na tradičnú spevácku súťaž Eurovízia. Hovorí Richard Slušný, hlavný bookmaker Niké: „Tipujúcim ponúkame stávky na všetky časti súťaže, teda najskôr sú to stávky na postup z prvého semifinále a o dva dni aj z druhého semifinále. Z oboch postupuje desať krajín do veľkého finále. U nás si môžu tipujúci vsadiť na to, či daná krajina zo semifinále postúpi alebo nie,“ uvádza Slušný a dodáva, že Niké zároveň ponúka aj stávky na celkového víťaza. Kurzy sú zatiaľ vypísané na najväčších favoritov, ktorými tento rok sú Francúzsko, Malta, Švajčiarsko a Taliansko.

Zabodovať sa pokúsi aj superstar z Českej republiky

Slovensko sa síce Eurovízie naposledy zúčastnilo v roku 2012, no naši českí susedia majú šancu na aký-taký úspech. Zástupcom Českej republiky je totiž známy superstarista Ben Cristovao. Divákom sa prvýkrát predstaví 20. mája počas druhého semifinálového kola. Kurz na jeho postup do finále, ktoré sa uskutoční o dva dni neskôr, v sobotu 22. mája, je 3.42.

Absolútnym víťazom Taliansko?!

Po uskutočnení oboch semifinálových kôl 18. a 20. mája budú v ponuke na finále 22.5. stávky na všetkých finalistov. Klienti Niké tipujú na absolútne víťazstvo v speváckej súťaži Eurovízia taliansku rockovú skupinu Måneskin s kurzom 3.50. Na druhom mieste sa podľa tipérov umiestnila francúzska speváčka Barbara Pravi s kurzom 3.67. Pomyselná bronzová medaila s kurzom 5.50 by podľa hráčov mohla putovať na Maltu. O toto umiestnenie sa podľa tipérov postará mladučká speváčka Destiny.

Zdroj: Niké

