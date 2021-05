Najskôr online výzvy, potom veľké finále: Opäť štartuje projekt Futbal v meste

Projekt Futbal v meste, ktorý cieli na mladé talenty a možné budúce hviezdy slovenskej reprezentácie, sa mal pôvodne odohrávať v uliciach a na námestiach slovenských miest. Pre pandémiu koronavírusu a súvisiacie opatrenia sa ale prispôsobil aktuálnym podmienkam. Únia ligových klubov a o. z. BILLA ľuďom tejto športovej aktivite priniesli nový rozmer, nemenej atraktívny a zaujímavý, keď sa jej väčšina odohrá v online svete. Projekt je naďalej určený pre futbalistky a futbalistov do 11 rokov.

„Pôvodne sa mal projekt uskutočniť v mesiacoch apríl až jún 2020, no pre šíriace sa ochorenie

Covid-19, ktoré spôsobilo celosvetovú pandémiu, sme boli nútení projekt posunúť najskôr na jesennú časť fortunaligovej sezóny 2020/2021. Keď nám však pandémia projekt opäť stopla, rozhodli sme sa ho prerobiť úplne. Najskôr budú tímy do 11 rokov plniť online futbalové výzvy našich ambasádorov, pričom tie najlepšie, respektíve najaktívnejšie tímy pôjdu do finále. Veríme, že to už dokážeme v lete tohto roku zorganizovať,“ ozrejmil prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Z onlinu k „živému“ finále

Projekt Futbal v meste je primárne určený pre futbalové tímy detí do 11 rokov, teda pre chlapcov aj dievčatá s ročníkom narodenia 2010 a neskôr. Všetky takéto tímy sa môžu registrovať na stránke www.futbalvmeste.sk. Úlohou detí bude najskôr splniť päť online kreatívnych výziev ambasádorov projektu, ktorými sú reprezentant Slovenska a brankár Martin Dúbravka, bývalý vynikajúci futbalista Róbert Vittek, futbaloví freestyleri Peter Herstek a Lucia Kevická, futbalový expert Martin Mikulič a moderátor Tomáš „Tomaggio“ Kadlec. Tímy si musia výzvy najskôr nakrútiť na kameru či mobilný telefón, a potom ich nahrať na uvedenú webstránku. Družstvá, ktoré splnia všetkých päť výziev, budú bojovať prostredníctvom hlasovania verejnosti o pozvánku do finále.

Finále sa na rozdiel od online výziev uskutoční naživo, čo vystihuje pôvodnú myšlienku Futbalu v meste. Finalisti sa stretnú zoči-voči na zelenom trávniku, ktorý vyrastie pred bratislavským nákupným centrom Eurovea. Okrem futbalového finále je naplánovaných aj viacero atrakcií. Víťazné družstvá získajú od generálneho partnera o. z. BILLA ľuďom množstvo cien v celkovej hodnote 10 000 eur. Projekt Futbal v meste je súčasťou Grassroots programu SFZ a turnaje sa uskutočnia v rámci UEFA Grassroots week.

Pod krídlami najúspešnejšieho slovenského brankára

Hlavným ambasádorom Futbalu v meste je slovenský reprezentant a brankár Newcastle United FC Martin Dúbravka, ktorý tento projekt veľmi oceňuje. „Futbal v meste je výborný projekt. Akýkoľvek čas strávený s loptou na nohe je lepší ako pred televíznou obrazovkou doma. Hodnotím to veľmi pozitívne. Verím, že akcia bude motivujúca. Deti, okrem toho, že sa zabavia futbalom, majú možnosť vyhrať množstvo cien vrátane nákupu športového vybavenia. Som veľký fanúšik tohto projektu,“ povedal Martin Dúbravka.

K športu povzbudzuje aj BILLA

Generálnym partnerom projektu Futbal v meste je prostredníctvom svojho občianskeho združenia spoločnosť BILLA, ktorá dlhodobo podporuje zákazníkov v pravidelnom pohybe, športových aktivitách a tiež v zdravom a aktívnom životnom štýle. „Sme veľmi radi, že ako generálny partner projektu Futbal v meste inšpirujeme deti a mládež, aby sa venovali jednému z najobľúbenejších športov na Slovensku. V BILLA sme si vedomí dôležitosti pravidelného pohybu pre celkové zdravie a vývin detí. Zároveň veríme, že vďaka tomuto projektu sa k športovaniu dostanú aj rodičia a široká verejnosť. Po dlhých mesiacoch, ktoré sme kvôli pandémii strávili väčšinou doma, je možnosť športovať vítanou a veľmi prospešnou zmenou,“ povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ BILLA Slovensko.

- reklamná správa -