Ak má káva pomáhať, treba ju vedieť piť

Kvalita i na cestách

Káva obsahuje veľmi dôležité a zdraviu prospešné látky - antioxidanty. Polyfenoly, ktoré sa v nej nachádzajú, dokážu neutralizovať voľné radikály a bránia tak poškodeniu buniek, tkanív i celých orgánov. Pozor však, prospešnosť kávy do veľkej miery ovplyvňujú prísady, ktoré sa do nej zvyknú pridávať. Ak teda chcete mať istotu, že na vás bude mať naozaj blahodarný účinok, venujte pozornosť tomu, čo pijete.

Dnes už je výber naozaj široký, ja som napríklad zistil, že kvalitu nemusím obetovať ani na cestách - na čerpacích staniciach OMV som objavil Originál Kolumbiu, kávu stopercentne zo zŕn kvalitnej arabiky.

Okrem toho, že mi výborne chutí - naozaj ma dostala jej ovocná aróma s bohatou, smotanovou chuťou a jemnou kyslosťou - tak práve takéto zloženie je ideálne aj zo zdravotného hľadiska. Ja si ju vychutnávam tak, ako sa má, bez cukru a mlieka, no práve kávy z arabiky si aj po pridaní týchto dochucovadiel udržia až 70 % antioxidantov.

Koľko je akurát?

Samozrejme, ani s kávou to netreba preháňať. Pri dospelom človeku bez kardiovaskulárnych ochorení môžeme hovoriť o pozitívnych účinkoch kávy pri približne 2-3 šálkach denne. Príjem kofeínu nad 200-400 miligramov už môže spôsobiť neustále zvýšený krvný tlak, búšenie srdca, pálenie záhy či komplikácie s tráviacim traktom. Preto treba sledovať, ako káva na organizmus pôsobí a podľa toho prispôsobiť jej dávkovanie.

Tituly aj vďaka káve

Pozitívne účinky mám reálne so svojimi klientmi overené. Cyklisti, plavci či veslári - správne načasovanie prinieslo stimuláciu, športovci boli pred pretekmi viac nabudení a pripravení na súperenie, čo sa v konkrétnych príkladoch pretavilo aj do zisku majstrovských titulov zo svetových či európskych podujatí.

Takéto skokové navýšenie však určite netreba testovať bez prechádzajúcich skúseností a už vôbec neodporúčam spoliehať sa na to, že káva sama o sebe nahradí chýbajúci tréning. Inak sa môže jednoducho stať, že v horšom prípade pre búchajúce srdce z výkonu nebude nič a v tom lepšom ho len presedíte na záchode, keďže káva má laxatívne účinky.

Sledujte biorytmy

Pozornosť treba venovať aj tomu, kedy kávu piť. Ak má naozaj nabudiť organizmus, treba si ju dopriať v čase po energetickom vrchole, keď klesá biorytmus a nastupuje útlm. Väčšina ľudí tento stav zažíva približne o 9. hodine ráno a potom popoludní, medzi 13. a 17. hodinou – a to je ideálny čas na kvalitnú kávu.

Biorytmus samozrejme klesá aj večer, po 19. hodine, vtedy si však už treba kávu odoprieť a nechať organizmus pripraviť sa na kvalitný regeneračný spánok.

Uprednostnite kvalitu

Keďže kofeín má diuretické vlastnosti, ku každej káve neodmysliteľne patrí aj pohár vody. Málokto však vie, že pitie kávy do istej miery dokáže aj zrýchliť metabolizmus. Kofeín stimuluje vylučovanie adrenalínu, vďaka čomu je človek aktívnejší a spáli viac energie, ktorá by sa inak uložila do tuku. Preto by kávu mali zaradiť do svojho jedálnička aj ľudia, ktorí majú problémy so spomaleným metabolizmom a chcú chudnúť.

Opäť však platí, že kvalita je viac ako kvantita. Pri rozmýšľaní nad kávou preto dbajte na to, aby ste si dobre vybrali - či už uprednostňujete zmes zo špecializovaného obchodu alebo výbornú Kolumbiu z čerpacej stanice OMV na cestách. Nielenže pomôžete svojmu zdraviu ale určite vám bude aj chutiť.

Ing. Libor Javro

Vyštudovaný výživový poradca a zakladateľ štúdia www.vyzivovestudio.sk, ktoré má pobočky v Piešťanoch, Bratislave a Nitre.

Svojou činnosťou pomáha už vyše deväť rokov svojím klientom dosiahnuť cieľ, ktorý býva najčastejšie v chudnutí, zdraví alebo v športe, pričom sa často stará o naších majstrov sveta alebo olympionikov.

Zdroj: Ing. Libor Vavro

- reklamná správa -