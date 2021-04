Bez čoho sa v horách nezaobídu ani dnešní trendsetteri?

"Na to, že našim spojením so svetom je často len vysielačka, či mobil, sme zvyknutí asi od nepamäti. Zlé podmienky prichádzajú, no po nich vždy vyjde slnko. V Tatrách je to tak", hovorí Peky.

Kedysi 16-ročný vysokohorský nosič z „Terynky", dnes charizmatický vysokohorský chatár Milan „Peky" Štefánik a jeho žena Marcela „Maruška" Štefaniková začínali ako mladí horolezci. Zarábali na svoje výpravy nosičstvom, či pomocnými prácami u chatárov. Neskôr sa objavila výzva prevádzkovať Chatu pod Soliskom, ktorá v tej dobe fungovala iba ako bufetové okienko. "Bolo to obľúbeným miestom našej partie a vedeli sme, že si chata zaslúži mať viac, ako len výdajné okienko. Nevedeli sme presne, čo nás všetko čaká, no išli sme do toho naplno. Ja dokonca už s bruchom" spomína so smiechom Maruška. Chata sa čoskoro stala nielen útočiskom horolezeckej a lokálnej komunity, no pre jej prístup aj gastronomicky a hoteliersky naozaj obľúbenou. Neskôr Štefánikovci pokračovali už ako odvážni súkromní investori veľkej rekonštrukcie chaty a dnes úspešne vedú niekoľko chát a trendseterských prevádzok vo Vysokých Tatrách.

Zdroj: Martin Črep

Ide o už spomínanú Chatu pod Soliskom (1840 m.n.m.), Majláthovú chatu na Popradskom Plese (1312 m.n.m.), srdce zábavy lyžiarskeho strediska Štrbské pleso – Stan Bar a ďalšie čarovné miesta.

Každá vysokohorská prevádzka je istým spôsobom odrezaná od civilizácie a jej existencia často závisí od dobrej komunikácie a spojenia so svetom. Od nevľúdnych poveternostných podmienok, cez zásobovanie, až po záchranné akcie horských služieb, pre ktoré je vysokohorská prevádzka útočiskom.

Byť napredujúcim chatárom v dnešnej dobe ale neznamená, že stačí mať len dokonalú znalosť vysokohorského života, zvládať tvrdé podmienky a neustálu prácu s vysielačkou. Zahŕňa aj dokonalé vnímanie trendov hotelierstva, gastronómie, dizajnu, networkingu, marketingu, sociálnych sietí a technológií zároveň.

„Telefón nabitý technológiami dnes nie je ničím výnimočným. Je to nutnosť, no roky od neho vyžadujem naozaj veľmi veľa. Moja Motorola pre mňa neznamená len high-end. Je pre mňa tak trochu lifestyle, ktorý si prinášam z ozaj tvrdých podmienok. " priznáva Peky, jeden z obľúbených lídrov tatranského života, turizmu a podnikania.

Známe chaty dnes majú svoje sociálne siete nabité čerstvými turistickými informáciami a zaujímavosťami. Prevádzkari v ich tíme denne pracujú s profesionálnymi telefónnymi aplikáciami, ktoré im uľahčujú prácu. Pekyho telefón je plný súkromných fotografií s významnými návštevami ako Michael Douglas, Reinhold Messner, ako aj rôznymi kuriozitami. Napríklad fotografie zo skialpového výstupu tesne pod vrchol tatranského štítu, ktorého hrot sa pár dní na to naveky zrútil dolu do doliny.

„Ako vášniví lyžiari, skialpinisti, či horolezci cestujeme po celom svete, čo formuje našu predstavu o smere napredovania našich chát. Každé veľhory majú svoju pôvodnú kultúru. Nesnažíme sa priniesť sem na Slovensko Dolomity, či Zermatt. Ide o neustále inšpirovanie sa prístupom a technológiami z celého sveta a zároveň „hranie s kartami" domácej kultúry a histórie našich končín. Čo sa nemení je vzťah našich ľudí ku chatárstvu. Chalani a dievčatá v tíme sú ľudia, v ktorých musí byť zápal ku konkrétnej chate a k Tatrám. Často Vám človek servíruje jedlo, ktorého ingrediencie musel najprv vyniesť na chatu na vlastnom chrbte. V čom ale neustále napredujeme a inšpirujeme sa, sú ekológia a práca s novými technológiami.

Vysokohorská komunikácia je od nepamäti spájaná s Motorolou. Sú to systémy, ktoré boli prvé nielen na expedíciách a pri prvovýstupoch na najvyššie hory sveta, no dostali sa oveľa vyššie a prostredníctvom nich zazneli aj svetoznáme prvé slová z Mesiaca: „...malý krok pre človeka, no veľký skok pre ľudstvo".

