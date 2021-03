Chcete dať zbohom gastráčom? Pozor, nad hotovosťou visí viacero otáznikov!

„Konečne sa už nebudem musieť zdržiavať pri pokladni počítaním papierikov. Šéf mi pošle peniaze na jedlo na účet a hotovo.“ Aj vy patríte k tým, ktorí sa už nevedeli dočkať, kedy vláda skoncuje so stravnými lístkami? Pomyselný komfort by ale zrejme nemal byť jediným kritériom, na základe ktorého sa rozhodnete zamávať gastráčom.

Pre niektorých zamestnancov môže byť výhodnejšie zostať pri gastrolístkoch či gastrokartách. Zistite, či patríte k nim!

Neponáhľajte sa, ešte je čas

Aj keď zmena, podľa ktorej si môžete ako zamestnanec vybrať formu, akou vám bude zamestnávateľ vyplácať stravné, je už v platnosti, netreba sa unáhliť. Firmy majú čas do konca roka, aby zistili, o akú formu vyplácania stravného budete mať budúci rok záujem. Zatiaľ si to poriadne premyslite! V opačnom prípade sa upíšete na rok voľbe, ktorá nemusí byť pre vás tou najlepšou. Keď si doprajete čas, možno napokon sami zistíte, že nie ste až takým horúcim kandidátom na výmenu gastráčov za hotovosť.

Kde je háčik?

Peniaze na účte síce vyzerajú lákavo, je tu však viacero „ALE“! Do dnešného dňa nie je celkom jasné, kedy a ako sa bude finančný príspevok na stravu vyplácať. Dostanete ho prvý deň v mesiaci alebo až s výplatou? Dostanete plnú sumu, akú by ste dostali v prípade gastráčov, alebo len časť, ktorou vám na stravu prispieva váš zamestnávateľ?

Ak vám hrozia alebo už nebodaj máte na krku exekúcie, opatrnosť pri výbere formy stravného je obzvlášť na mieste. Kým na stravné lístky či kredit na karte vám exekútor siahnuť nemôže, pri finančnom príspevku to až také jednoznačné nie je. Napriek tomu, že politici o ochrane finančného príspevku na stravu pred exekúciami hovorili, váš zamestnávateľ nemá povinnosť exekútorovi oznámiť, akú časť vašej výplaty tvorí stravné. Finančný príspevok je tak chránený, len ak sa jedná o zrážku zo mzdy.

No, a ešte by ste mali predsa len zvážiť jednu vec, a to najmä, ak vám na gastráči svieti vyššia suma. Možno vám totiž šéf nedáva na stravu len povinné minimum, ktoré mu prikazuje zákon, ale aj prihadzuje dobrovoľne niečo navrch. Ak je tomu tak, nemeňte gastráče za hotovosť! Pri vyššej čiastke ako 5 eur na obed vám z gastrolístkov ani kreditu na stravnej karte nestrhávajú dane a odvody. Dostávate teda čistú hodnotu na ruku, len teda v papierikoch alebo na karte. O hotovosti to však neplatí. Ak sa rozhodnete pre finančný príspevok, všetko, čo vám na strave zaplatí zamestnávateľ nad rámec 2,81 eura na deň, vám bude musieť zdaniť a strhnúť z toho tiež odvody. Aby ste napokon neboli prekvapení, že na hotovosti nie len že nezbohatnete, ale s vidinou vyššieho komfortu na nej budete ešte stratoví. Ak vás počítanie papierikov pri pokladni otravuje, môžete uvažovať napríklad nad ich elektronickou formou – gastrokartou.

Ako sa hovorí, niekedy je lepšie dvakrát merať a raz rezať. Preto, ak zvažujete, že by ste gastrolístky či gastrokartu vymenili radšej za finančný príspevok, dajte si čas do konca roka, kým sa podarí nejasnosti okolo zmien v stravnom uviesť na pravú mieru. Váš zamestnávateľ sa musí zariadiť podľa vášho výberu až od januára budúceho roka.

