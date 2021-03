Originálne momenty vychutnané lahodnými dúškami. Také je spojenie s Karpatským brandy

Po prvých chladných mesiacoch nového roka prichádza oteplenie a s ním aj viac energie a úsmevov. Najmä mladšie generácie ľudí si namiesto ťažkých myšlienok a starostí vyberajú pohodu a oddych, pri ktorom netreba nič riešiť.

Zároveň však všetci radi ostávame na tepe doby a sledujeme nové trendy v móde, umení či lifestyle. Obzvlášť posledné roky ukazujú, že čoraz viac ľudí sa zameriava na to dobré, čo máme doma. K objavovaniu sveta sa pridalo aj spoznávanie lokálnych tradícií a kultúry, ktorá vie stále prekvapiť a ktorá si zaslúži našu pozornosť aj podporu.

Rovnako sa na to pozerá aj populárny slovenský herec Juraj Bača „Myslím si, že doba ošiaľu za všetkým zahraničným je už dávno za nami a my si začíname uvedomovať, že skutočná kvalita sa častokrát ukrýva práve v našich tradičných, domácich hodnotách." Jedným z domácich klenotov je aj Karpatské brandy, ktoré bolo prvý raz založené do dubových sudov už pred viac ako 50 rokmi a dodnes je tento unikátny nápoj oceňovaný nielen milovníkmi brandy na Slovensku, ale i na mnohých medzinárodných súťažiach. Kvalita slovenského Karpatského sa pretavila aj do mladšieho produktu, ktorým je Karpatské brandy Original, ktoré pre svoju originálnu chuť, vhodnú i na experimentovanie, zaujme mladých, ktorí chcú objavovať nové, no zakladajú si na kvalite.

"V herectve, resp. v umení ako takom je nesmierne dôležité byť sám sebou. Vedieť, kto som a čo dokážem. Do každej postavy, vystúpenia či koncertu musíte vedieť vložiť samého seba, svoju jedinečnosť, svoju originalitu v tej správnej miere. A ak dokážete nájsť recept, aby divákovi váš výkon zachutil, vtedy nastane to čarovné spojenie, tá nevysvetliteľná chémia, kedy sa divák stotožní s tým, čo sa deje na javisku. Tento vzorec platí vo všetkom. Skrátka, keď je tam tá správna konštelácia, tak človek nemusí nič predstierať - jednoducho to funguje. Niečo podobné sa stalo, keď som prvýkrát ochutnal Karpatské Brandy. Jednoducho to zafungovalo."

KBOriginal vyzrieva v dubových sudoch pod stálym dohľadom odborníkov a presviedča o svojej výnimočnosti vôňou po sušenom ovocí s nádychom vanilky a plnou chuťou s karamelovými tónmi.

Teraz sa navyše najmladší člen značky Karpatské brandy predstavuje v úplne novom, modernom dizajne. Etikete s červenými tónmi dominuje zlatá postava rytiera, ktorý je už tradičným symbolom značky, no vďaka efektnej razbe má úplne iný rozmer.

Zdroj: KBOriginal

Domáce brandy svetovej kvality predstavuje príležitosť nájsť si cestu k tomuto druhu destilátu a prináša možnosti experimentovania a objavovania. Vďaka svojej vyváženej chuti sa využíva v rôznych drinkoch a miešaných nápojoch. Skúsení fajnšmekri si ho radi vychutnajú samostatne, no hodí sa aj ako doplnok k dobrej káve.

KBOriginal v sebe skĺbi radosť z prvých teplých dní a túžbu po objavovaní nového a nepoznaného. Otvára nové možnosti vo svete brandy a zábavu v podobe rozmanitosti. „Môj drink mi prináša to, čo práve potrebujem. Neriešim, iba vychutnávam,“ dopĺňa Juraj Bača.

Zdroj: KBOriginal

NÁŠ TIP: KBOriginal Mäta

Pripravte si vlastný cukrový sirup tak, že do pohára vložíte 2-3 polievkové lyžice trstinového, hnedého cukru a doplníte 1:1 vodou. Rozmiešajte na sirup, ktorý následne do nápoja dávkujte podľa vlastnej chuti. Niekto má rád sladšie, niekto menej sladké. Na drobno pokrájajte lístky čerstvej mäty (alebo v mažiari, či medzi prstami dobre pomliaždite, aby pustili vôňu a šťavu), vložte do pripraveného vysokého pohára s ľadom. Zalejte dávkou cukrového sirupu podľa chuti, vlejte 50 ml Karpatského brandy Original. Podľa chuti zastreknite cca 40 ml sódou.

Viac zaujímavých inšpirácií, drinkov a receptov nájdete aj na www.karpatskebrandy.sk

Zakúpite vo vynikajúcej cene aj na e-shope: www.hubertonline.sk

Zdroj: KBOriginal

- reklamná správa -