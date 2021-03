Na ženy má tajný trik: Mišo Hudák radí, ako zaručene zabodujete

Zdroj: Kaufland

Takto sa šíria reči. Stojíte v Kauflande v rade na čerstvú šunku a zrazu začujete útržok rozhovoru: Počula som, že ju využíva. Áno, chodí s ňou nakupovať. Kto? No veď ten herec, ten Hudák. No využíva ju, a často...! A potom vám predavačka podá voňavý balíček a vy sa už nedozviete, ako to s tým Hudákom skončilo, a koho to vlastne využíva.