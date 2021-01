Bitcoin už stojí toľko čo nové auto. Kam sa až dostane jeho cena?

Fascinuje vás investovanie do kryptomien a plánujete do nich investovať peniaze? To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako pomerne jednoduchá záležitosť, má v skutočnosti rôzne úskalia. Čo čaká Bitcoin v tomto roku ako investovať do Bitcoinu a na čo si dávať pozor?

Investovanie do Bitcoinu sa stalo počas posledných rokov doslova mániou. Skúsení investori, ktorí dokázali správne načasovať jeho kúpu a predaj, zarobili počas niekoľkých mesiacov tisícky eur. Bitcoin stačilo kúpiť v marci, kedy bola jeho cena na úrovni 4000 dolárov a následne počkať do konca roka, kedy cena Bitcoinu prekonala hranicu 25 000 dolárov. Dokonca v Januári už atakovala maximum na úrovni 40 000 dolárov. Tento radikálny nárast ceny počas niekoľkých mesiacov motivoval aj mnohých menej skúsených investorov, ktorí začali uvažovať ako nakúpiť Bitcoin. Avšak, investovanie do kryptomien nemusí byť priamočiare.

Udalosti, ktoré môžu spôsobiť náhly pokles ceny Bitcoinu

Počas tohto roka čakajú Bitcoin a investorov viaceré skúšky, ktoré napovedia či má táto kryptomena budúcnosť.

Jednou z prvých bude chystané sprísnenie regulácie v USA. Kým doteraz bol Bitcoin úplne decentralizovanou menou, ktorú nemohla regulovať a kontrolovať žiadna vláda, novému americkému prezidentovi sa takýto stav nepozdáva. Federálne úrady spojených štátov tak už viackrát avizovali, že chystajú prísnejšiu reguláciu Bitcoinu, ktorá by mohla mať zásadný vplyv na pokles jeho trhovej ceny. Zatiaľ nie je jasné, či a kedy sprísnené regulácie kryptomien prídu, no počas roku 2021 by ste sa mali mať na pozore a sledovať dianie vo svete. Je veľmi pravdepodobné, že po zavedení prísnejších regulácií v USA budú nasledovať aj nové opatrenia v Európe, či iných častiach sveta najmä v Rusku a v Číne.

Spúšťačom masívneho poklesu môže byť aj prasknutie akciovej bubliny, ktorá je dnes evidentná najmä na amerických technologických akciách. Ak teda príde k výpredajom, odnesie si to s najväčšou pravdepodobnosťou aj Bitcoin a s ním aj ostatné kryptomeny, podobne ako sme to videli vlani v prvej vlne koronakrízy.

Ďalším faktorom, ktorý by mohol spôsobiť pokles ceny Bitcoinu, je rastúca konkurencia na trhu s kryptomenami. V poslednej dobe čoraz viac firiem, ale dokonca aj veľkých svetových bánk, vyvíja svoje vlastné kryptomeny a po ich predstavení na trh by mohla popularita Bitcoinu poklesnúť, čo by sa odrazilo aj na poklese jeho trhovej ceny.

Pokles a následný raketový rast až na 60.000€?

Na druhej strane si však treba uvedomiť, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim cenu Bitcoinu je práve neutíchajúci záujem zo strany drobných investorov a takisto enormná likvidita na trhu v dôsledku stimulov centrálnych bánk a nulovej úrokovej sadzby v USA a EÚ. Na finančných trhoch vládne býčí sentiment, to znamená že investori sú momentálne naklonení viac riskovať než je zdravé. Investori dostali počas vlaňajšieho roka lekciu, že nákup Bitcoinu v časoch najväčšej krízy a najnižšej trhovej hodnoty im zaručil slušné výnosy. Je teda možné , že ak by cena Bitcoinu počas vplyvom nejakej udalosti rapídne poklesla, veľa investorov by sa snažilo tento stav využiť a Bitcoin by začali vo veľkom nakupovať. To by zrejme znovu spôsobilo rapídny nárast ceny. Dokonca, niektoré zdroje z finančného prostredia uvádzajú, že cena Bitcoinu by v tomto roku mohla prekonať hranicu 60 000€. Ide samozrejme o hypotetické čísla, pretože nikto nevie, kam presne sa bude trh uberať.

Dilema každého investora

Bitcoin je možné jednoducho nakupovať a predávať okrem zahraničných krypto búrz aj u niektorých online brokerov ako eToro. Teda, ak sa rozhodnete kúpiť ho, o niekoľko minút ho už môžete vlastniť. Otázka ale znie – oplatí sa Bitcoin kúpiť práve teraz? Keďže cena je dnes už evidentne „nafúknutá“ na vyše 35 000 dolárov, investori, ktorí chcú krypto nakúpiť, by mali byť opatrní a v ideálnom prípade počkať na vývoj situácie vo svete. Je možné, že cena Bitcoinu v tomto roku ešte poklesne a vy by ste tak prišli o peniaze. Odpoveď či nakúpiť alebo predať si musí dať každý sám, pretože každý má inú situáciu a stratégiu a taktiež inú averziu voči riziku.

Ak už Bitcoin vlastníte a nakúpili ste na nízkych hodnotách, potom vám gratulujeme. Na jednej strane, ak počkáte, je možné, že jeho cena ešte porastie. No v takom prípade veľmi pozorne a pravidelne sledujte novinky zo sveta kryptomien, aby ste v prípade rizika vedeli Bitcoin predať skôr, ako jeho hodnota výrazne poklesne. Hoci investícia do Bitcoinu je veľmi riskantná a kryptomeny stále nie sú regulované tak ako iné finančné trhy. Záverom treba spomenúť že tento článok bol napísaný len pre vzdelávacie a zábavné účely, nemá v žiadnom prípade niekoho presviedčať že je rozumné špekulovať. Používajte hlavne zdravý sedliacky rozum, a najprv si danú oblasť naštudujte, alebo sa poraďte s certfikovaným poradcom v oblasti investícií!!

