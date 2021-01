Cestovný ruch nezvyšuje čísla nakazených

Život na Slovensku vo veľkom meradle ochromila nákaza Covid-19 a aktuálny lockdown ničí aj posledné životaschopné prevádzky cestovného ruchu na Liptove a v Tatrách. Obrovský nárast nakazených aj mŕtvych, hroziaci kolaps zdravotného systému na Slovensku je absolútne neodškriepiteľný a upozorňuje celú spoločnosť, že niekde robí chybu. Ale prečo má byť za tento stav pranierovaný cestovný ruch, keď pobyt v prírode je nielen vítaný, ale dokonca odporúčaný?

„Systém, ktorý bol nastavený ešte pred sviatkami bol tvrdý, ale prejavil sa ako veľmi funkčný a efektívny. Lyžiarske strediská aj ubytovacie zariadenia fungovali a využívať ich mohli len klienti so 72 hodín platným negatívnym covid testom. Všetci, ktorí ku nám na pobyty prišli boli testovaní ešte pred príchodom na ubytovacie zariadenie a po 72 hodinách museli opäť podstúpiť ďalšie testovanie, aby mohli v pobyte pokračovať. Hneď po ukončení prevádzky zariadení sme spoločne za oba naše tatranské regióny zozbierali informácie, vypracovali prieskum na reprezentatívnej vzorke ubytovaných hostí a ten hovorí jasnou rečou. Počas pobytu sa prejavila nákaza len u 0,27 percenta našich hostí na Liptove a vo Vysokých Tatrách. Bezpečne sa cítili naši hostia aj samotní poskytovatelia služieb. Tento model potvrdil svoje opodstatnenie a myslíme si, že bol výrazne lepšou alternatívou ako pohyb v strediskách cestovného ruchu a na svahoch v tomto období, teda bez akejkoľvek kontroly,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Počet klientov, ktorí museli podľa prieskumu ukončiť pobyt v dôsledku nákazy Covid-19 u niektorého člena z ich bubliny predstavoval len 0,81%. Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 5182 hostí a nákaza sa prejavila len u 14 osôb.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry

Svahy a ich okolie sú plné ľudí. Lockdown síce zastavil prevádzku ubytovacích zariadení a lyžiarskych stredísk, ale ľudia húfne prírodu navštevujú a využívajú svahy a ich okolie na skialpinizmus, sánkovanie, bežecké lyžovanie aj prechádzky. Aj minister zdravotníctva či hlavný hygienik svorne potvrdzujú, že pobyt v prírode je ideálny na podporu imunity, pričom treba dodržiavať rozostupy a používať rúška.

Prevádzkovatelia cestovného ruchu apelujú, aby s použitím prísnych pravidiel spred konca roka, štát zvážil opätovné otvorenie lyžiarskych stredísk a ubytovacích zariadení a priniesol na svahy kontrolu. Pohyb len testovaných ľudí umožní bezpečnejší, kontrolovaný pohyb v prírode ako aj prežitie ťažko skúšanému sektoru cestovného ruchu.

„Ako vidno, tak horské strediská nie sú prázdne, len zostali bez kontroly. Veľké fabriky či obchodné reťazce fungujú a neboli donedávna povinné testovať svojich zamestnancov ani svojich klientov. Naše ubytovacie zariadenia a lyžiarske strediská tak robili a sú pripravené robiť to aj naďalej, ale musia dostať na svoju prácu zelenú od štátu. Čím sme my iní, že na nás platia odlišné pravidlá? Akvaparky sú od októbra zatvorené, reštaurácie tiež fungujú dlhodobo v obmedzenom režime a je zjavné, že s nárastom počtu ochorení nič nemali. To isté ukázali aj výsledky nášho prieskumu v ubytovacích zariadeniach. Chceli by sme opäť fungovať. Nám nejde o to, aby sme zarábali, našim prevádzkam ide o holé prežitie a udržanie zamestnanosti. Chceme pracovať, aj keď vieme, že to bude len v malom,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry

Cestovný ruch už teraz výrazne obmedzil svoje kapacity. „Prechod cez naše hranice je obmedzený, vyžaduje sa testovanie a panujú aj obavy z cestovania. Len tieto tri atribúty znamenajú obrovský kapacitný prepad v našom sektore. Keby zariadenia v našich regiónoch opäť mohli navštevovať hostia a strediská lyžiari, tak dosiahnu maximálne 30 % svojich bežných kapacít,“ doplnila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Toto prirodzené obmedzenie kapacity je však stále lepšia voľba ako mať úplne zatvorené ako teraz a spoliehať sa na nejakú podporu od štátu. Tá je momentálne oveľa potrebnejšia najmä v sektore zdravotníctva. Liptáci a Tatranci pripomínajú, že pobyt v prírode je určite lepší pre podporu imunity aj psychické zdravie ako bedákanie v nejakom v panelákovom byte. Aj homeoffice či dištančné vzdelávanie sa dá absolvovať príjemnejšie, napríklad v rámci pobytu na horách.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry

Ďalšia skúsenosť z obdobia Vianočných sviatkov a Silvestrovských pobytov sa týka denných návštevníkov hôr. To, že v okolí lyžiarskych stredísk boli zriadené platené odberové miesta, ktoré fungovali aj v čase absencie bežných mobilných odberových miest, teda počas sviatkov a víkendov, napomohli lyžiarske strediská odhaliť ďalších nakazených a tým ich vlastne prinútili zostať doma a ochrániť spoločnosť.

Komunita pracujúca v cestovnom ruchu nechce zľahčovať situáciu a uvedomuje si vážnosť situácie ohľadom pandémie, ale v cestovnom ruchu je zamestnaných v tatranských regiónoch viac ako 10 tisíc ľudí a ďalšie tisíce pracujú v pridružených službách a títo ľudia sú ohrození. Horské regióny Liptov a Vysoké Tatry vkladali do zimy veľké nádeje. Cestovný ruch je najviac postihnutým odvetvím nášho hospodárstva. Pokračovanie lyžiarskej sezóny je aj preto pre záchranu zamestnanosti v regiónoch absolútne kľúčový.

- reklamná správa -