Novoročné predsavzatia – ako byť úspešný pri ich plnení

Čo najčastejšie chceme zmeniť v nadchádzajúcom roku?

Podľa štatistík patrí k najčastejším novoročným predsavzatiam odhodlanie k zmene v týchto aktivitách: budúci rok sa mi podarí schudnúť, začnem pravidelne cvičiť, nájdem svoj vysnívaný džob, začnem sa učiť cudzie jazyky, budem viac šetriť, či stanem sa lepším človekom – budem ohľaduplnejší k druhým ľuďom aj k planéte. Pre mnohých fajčiarov je práve Nový rok príležitosťou dať si zodpovedné a zásadné predsavzatie – obmedziť fajčenie, alebo s fajčením úplne prestať. Hoci štatistiky ďalej uvádzajú, že až tretina novoročných predsavzatí neprežije ani do konca januára a len 10 % ľudí dokáže dodržiavať svoje predsavzatie aspoň pod dobu šiestich mesiacov, netreba klesať na duchu. Naopak, treba si povedať: tento rok mi to určite vyjde, dám to na pána!

Chce to viac ako len prvotné nadšenie

Aby sme však v zmene návykov vytrvali až do konca a úspešne zmenili predsavzatie na skutočnosť, potrebujeme viac než len počiatočný entuziazmus. Chce to plán. Nestačí len vysloviť predsavzatie v partii kamarátov či v kruhu rodiny počas silvestrovskej párty, mali by sme sa aj zamyslieť nad tým, akými konkrétnymi krokmi môžeme vytúžený cieľ dosiahnuť. Čo sa fajčenia týka, klasická cigareta je už tak trochu oldschoolová a okrem toho, že si ňou podkopávame vlastné zdravie, dokáže poriadne otravovať aj naše okolie. Pri klasickej cigarete totiž dochádza k spaľovaniu tabaku, takže produkuje nepríjemný zápach a dym. Nutkanie je však nutkanie a nie každý sa dokáže držať hesla „pevná vôľa všetko zdolá.“ A tak je možno niekedy úspešnejšia stratégia zmeniť svoje návyky postupne, krok za krokom, nie náhle, zo dňa na deň. Lebo pri tomto novoročnom predsavzatí môžeme na mávnutie čarovným prútikom rovno zabudnúť, zázraky sa nedejú. Všetko je len na nás. Čo nám však pri plánovaní dokáže pomôcť, sú alternatívy s potenciálne nižším zdravotným rizikom, zodpovedanie si otázky, kedy je to moje nikotínové nutkanie najsilnejšie a s ktorými situáciami sa mi chuť na cigaretu najviac spája – a ako sa môžem týmto situáciám vyhnúť.

Užitie nikotínu bez dymu a zápachu – novinka už aj na Slovensku

V zahraničí sa u mnohých dospelých užívateľoch nikotínových produktov tešia veľkej obľube nikotínové vrecúška. Sú dostupné už aj na Slovensku na pultoch trafík, obchodov s tabakovým tovarom a na čerpacích staniciach. Nikotínové vrecúška VELO neobsahujú tabak, predstavujú potenciálne nižšie zdravotné riziko a ich užitie je jednoduché prakticky kdekoľvek. Stačí si vrecúško vložiť pod hornú peru, kde sa z neho nikotín postupne uvoľňuje do tela cez sliznicu ústnej dutiny. Keďže pri tejto forme užitia nikotínu nedochádza k horeniu, dospelý užívateľ nikotínových produktov ani neobťažuje svoje okolie.

Zvyk je síce železná košeľa, ale aj zmena môže byť príjemná

Ako sa hovorí, zvyk je železná košeľa. Preto si možno nejeden fajčiar povie, že táto novinka nie je nič pre neho. Nikotínové vrecúška VELO však majú čo ponúknuť – širokú škálu príchutí a intenzity nikotínu. Na výber je až sedem rôznych variantov – mentolové aj ovocné. K mentolovým príchutiam patrí VELO Polar Mint, X-Freeze, Freeze, či Ice Cool so závanom mäty a horských bylín. Spomedzi ovocných príchutí sú to VELO Urban Vibe s príchuťou čerešní a brusníc, VELO Tropic Breeze s intenzívnou príchuťou mandarínok, marakuje a manga, či VELO Berry Frost s nádychom malín, borievok a ostružín.

Ako hovorí Tomáš Tesař, riaditeľ komunikácie firmy British American Tobacco, ktorá nikotínové vrecúška VELO vyrába: „Veríme, že užívanie moderných nikotínových alternatív, ako je VELO, prináša veľa výhod. Mnohí fajčiari chcú fajčenie obmedziť, v čom im môžu tieto alternatívy pomôcť.“

Ak si teda na Nový rok budete dávať predsavzatie prestať fajčiť, možno vám na strastiplnej ceste od fajčiara k nefajčiarovi pomôžu práve nikotínové vrecúška VELO.

Nikotínové vrecúška VELO sú určené výlučne pre dospelých užívateľov nikotínových produktov a obsahujú nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

