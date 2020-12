Novoročné prianie s čistou energiou

Toto je časť zhudobnenej básne, ktorá sa vám v závere roka dostane do hlavy, tentoraz na rozdiel od iných reklám však v tom najlepšom slova zmysle. Netradičné novoročné prianie v podobe sviatočného spotu, ktoré vyšlo z pera jedného z najlepších súčasných básnikov, Vladimíra Jančeka, sa stalo súčasťou azda najpohodovejšej vianočnej kampane roka 2020. Spot prináša vo forme novoročného priania všetkým Slovákom náš najväčší dodávateľ energií, spoločnosť SPP.

SPP tak harmonicky uzatvára svoje zelené aktivity v končiacom sa roku. Tie rozvíja aj vďaka svojej pozícii oficiálneho výkupcu energie z domácich obnoviteľných zdrojov. Spoločnosti inštitút výkupcu umožňuje prinášať do slovenských domácností čistú energiu zo slnka a vody. Spojenie „čistá energia“ v poslednej kampani roka 2020 so sebou prináša množstvo významov. Slovami básnika, čistú myseľ, čistú lásku, ale aj nádej. To všetko si často prajeme do nasledujúcich mesiacov nového roka. Čisté nebo, čistý les a čisté pole však už nebývajú súčasťou novoročných prianí, a ak áno, tak skôr vo vizuálnej podobe snehobielej krajinky na pohľadniciach. Naša existencia je však s nimi bezprostredne spojená. Prajeme si ružovú budúcnosť, tá zelená sa však týka každého z nás. A v novom roku sa o krok ďalej môžeme dostať práve vďaka rozumnému využívaniu čistej energie z obnoviteľných zdrojov. SPP v roku 2020 posilnil základy svojej zelenej DNA ďalším rozšírením ponuky zelených produktov a služieb pre firmy a domácnosti. Za uplynulých 12 mesiacov spoločnosť sama zabezpečila výsadbu takmer 18 000 nových stromov, ktoré majú potenciál dlhodobo eliminovať cez 7 000 ton emisií CO 2 . A to rozhodne nie je málo. Ako to už býva, veľké veci zvyčajne tvoríme cez množstvo malých krokov. Už viete, aký bude ten váš prvý rozhodujúci v roku 2021?

