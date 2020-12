Perinbaba tieto Vianoce do kín nepríde, bude však rozdávať darčeky deťom aj dospelým

Žiaľ, osud rozhodol inak a na premiéru novej rozprávky Juraja Jakubiska si budeme musieť počkať do roku 2021. No hoci Perinbaba v decembri do kín neprišla, nebola by to ona, keby si nenašla inú cestu do detských sŕdc...

Túto zimu nebude babka Perinbabka rozdávať radosť v kinách, ale na oddeleniach detskej onkológie a v detských domovoch. Tvorcovia filmu sa totiž spolu s partnermi rozhodli v rámci charitatívneho projektu Perinbaba pre deti venovať malým bojovníkom symbolických 333 kníh zachytávajúcich známy filmový vianočný príbeh na papieri. Počas januára a februára 2021, respektíve po zlepšení epidemickej situácie, poputujú knihy o Perinbabe k deťom z viac ako 100 detských domovov, ako aj na detské onkologické oddelenia po celom Slovensku.

Kniha Perinbaba rozpráva čarovný príbeh o ceste za šťastím a pravou láskou. Nebeská starenka v ňom s pomocou veľkej periny i čarovných organov ovláda počasie na zemi a chlapec Jakub sa vzdáva nesmrteľnosti, aby sa vo svete ľudí mohol oženiť s krásnou a dobrou Alžbetkou. Knižnú verziu rozprávky o Perinbabe dopĺňa množstvo fotografií z nakrúcania filmu, ako aj nádherné kresby Juraja Jakubiska.

Filmové pokračovanie kultovej Perinbaby je postavené na rovnakých tradičných hodnotách ako pôvodná rozprávka. „Perinbaba je spojená s vierou v lásku, dobro i spravodlivosť. Jej pokračovanie som nakrútil v presvedčení, že aj ďalšie generácie majú silu hľadať tieto hodnoty,“ hovorí režisér Juraj Jakubisko. Práve na dôležitosť lásky a dobra v dnešnom svete má poukázať aj projekt Perinbaba pre deti.

Charitatívny projekt však nie je jediným prekvapením, ktoré si tvorcovia filmupre Slovákov prichystali. Okrem detí z onkologických oddelení a detských domovov chcú potešiť aj všetkých filmových fanúšikov. Pripravili si pre nich darček v podobe čarovného, aby tak ľuďom aspoň trochu spríjemnili koniec dlhého, náročného roka 2020.

Nová rozprávka Perinbaba a dva svety má divákom priniesť pozitívne emócie, lásku a nádej, že môže existovať aj lepší, krajší svet než ten, ktorý denne zažívame. Táto nádej je v súčasnosti potrebnejšia než kedykoľvek predtým. „Dnes sú ľudia plní úzkosti, neistoty a strachu. Nemyslel som si, že v 21. storočí sa vo svete slovo ,negatívny’ stane pozitívnym. V roku 2021 budeme potrebovať všetci nielen nádej, ale aj energiu a silu ustáť to, čo nám rok 2020 pripravil. Verím, že môj film Perinbaba a dva svety sa stane symbolom návratu toho dobrého, čo v nás ešte stále je,“ vyznal sa Juraj Jakubisko.

