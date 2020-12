Vianočný prieskum spoločnosti BILLA: Najobľúbenejším jedlom Slovákov sa stala kapustnica

Slováci sú rodinne založený národ, pre ktorý sú na Vianoce dôležité tradície. Vyplýva to z prieskumu, ktorý počas septembra a novembra na vzorke viac ako 500 respondentov, realizovala agentúra 2muse pre spoločnosť BILLA. Pri slove „Vianoce“ napadla takmer tretine opýtaných ako prvá rodina a rodinná pohoda. Pre takmer 80 % opýtaných je veľmi dôležité tráviť Vianoce v rodinnom kruhu. „Silné rodinné väzby sa prenášajú aj do vianočných tradícií – viac ako polovica respondentov v prieskume uviedla, že vianočné zvyky preberá po svojich rodičoch. S kombináciou vianočných zvykov z rodiny partnera a partnerky sa stotožňuje takmer tretina ľudí, no platí, že po rodičoch partnerky sa ich zväčša preberá viac,“ povedal Michal Vyšinský z agentúry 2muse. Prieskum tiež potvrdil, že Slováci si nezakladajú na materiálnych daroch – až tri pätiny odpovedali, že darčeky pre nich nie sú dôležité. A hoci stále žijeme v dobe pandémie, tri štvrtiny respondentov uviedli, že plány na Vianoce kvôli nej meniť nebudú, no viac ako tretina tiež plánuje zredukovať vianočné návštevy na minimum.

Ako vyzerá 24. december?

Štedrý deň a Štedrú večeru trávi podľa prieskumu v užšom rodinnom kruhu viac ako osem z desiatich oslovených ľudí. „Tento deň si pritom spríjemňujeme rôznymi činnosťami – takmer tri štvrtiny respondentov sledujú 24. decembra v televízii vianočné rozprávky, ale obľúbenou štedrodennou aktivitou je aj balenie vianočných darčekov. Na posledný možný deň si túto činnosť necháva necelá polovica opýtaných,“ hovorí M. Vyšinský. Na Štedrý deň množstvo ľudí ozdobuje aj vianočný stromček, v prieskume túto aktivitu uviedli dve pätiny oslovených. Dve tretiny pritom preferujú umelý stromček, necelá tretina zas dáva prednosť živému variantu. Stromček si väčšina ľudí v prieskume zdobí sklenenými ozdobami (61 %), ale viac ako polovica tiež preferuje nerozbitné dekorácie z plastu. Obľúbené sú aj vianočné salónky, tie visia na vianočnom stromčeku u viac ako dvoch pätín opýtaných.

Zdroj: BILLA

Vianočné nákupy v predstihu

Hoci sa slovenské obchody a obchodné centrá zvyknú tesne pred Vianocami zaplniť, prieskum 2muse pre spoločnosť BILLA nepotvrdil, že by sme si nákupy nechávali na poslednú chvíľu. Viac ako dve tretiny respondentov uviedli, že predvianočné nákupy robia v predstihu. Nakupovať darčeky či všetko potrebné na Vianoce pritom zväčša chodíme v spoločnosti niekoho iného (63 %). Len zhruba tretina oslovených robí predvianočné nákupy sama. „Nákup surovín na Štedrú večeru či zháňanie posledných darčekov tesne pred Vianocami môže byť pre niekoho neodmysliteľný adrenalín, ale našim zákazníkom odporúčame, aby si urobili plán vopred. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu a budú si môcť skôr užívať sviatočné chvíle s rodinou. V BILLA zákazníci nájdu už teraz pestrú ponuku potravín za super ceny, vďaka ktorým si pohodové a chutné Vianoce s blízkymi urobí každý,“ povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.

Zdroj: BILLA

V jedle máme radi klasiku

Vianočný prieskum spoločnosti BILLA sa venoval aj sviatočnému jedlu a vareniu. Najobľúbenejším vianočným jedlom sa stala kapustnica, ktorú takto označila tretina opýtaných. Obľúbený je u Slovákov aj zemiakový šalát, ktorý za vianočným stolom najviac chutí každému piatemu respondentovi. Prvú trojku najobľúbenejších jedál na Vianoce uzatvára kapor alebo iná ryba, vyjadrilo sa tak zhodne po 15 % opýtaných. „Respondentov sme sa pýtali aj na vianočné ovocie, ktoré majú najradšej. Víťazom v tejto kategórii sa stala jednoznačne mandarínka, ktorú preferujú viac ako dve pätiny Slovákov. S veľkým odstupom nasledovali ananás, pomaranče a jablká,“ povedala K. Kirchnerová. Keďže pre slovenské sviatočné jedlá je typické, že obsahujú množstvo kalórií, aj tie sú príčinou priberania. Hoci v prieskume viac ako polovica respondentov uviedla, že počas Vianoc nezvyknú pribrať, až dvom pätinám oslovených ručička na váhe nadbytočné kilogramy po sviatkoch ukáže. „Dôvodov zvýšenia hmotnosti v období vianočných sviatkov je viacero. Menej sa hýbeme a športujeme, no zato sedíme a ležíme na gauči oveľa častejšie, čím spomaľujeme metabolizmus. Vo väčšej miere sa popíja alkohol a prázdne kalórie z neho sa ukladajú rovno do tukových zásob. A samozrejme, počas Vianoc máme na stole množstvo kalorických jedál,“ vysvetľuje príčinu „vianočných kíl“ Boris Bajer, odborník na výživu zo Slovenskej akadémie vied.

Zdravšie Vianoce

Riešením, ako si počas najkrajších sviatkov v roku uchovať telesnú hmotnosť, je podľa B. Bajera napríklad každodenná aktívna prechádzka v prírode. Odporúča tiež vyskúšať zdravšie alternatívy tučných jedál, akými sú zemiakový šalát či koláče. „Do zemiakového šalátu dajte viac zeleniny a majonézu vymeňte za jogurt alebo aspoň smotanu. Rybu odporúčam namiesto vyprážania grilovať. Koláčom ani cukrovinkám sa nemusíte úplne vyhýbať, doprajte si ich, ak máte chuť, no ustrážte si množstvo, to je najdôležitejšie,“ hovorí B. Bajer. Podľa prieskumu preferuje zdravšie alternatívy vianočných jedál viac ako štvrtina opýtaných. „Každý, kto sa chce aj na Vianoce stravovať zdravo a vyvážene, nájde v predajniach BILLA široký sortiment, ktorý mu toto snaženie uľahčí. Zákazníkom ponúkame pestrý výber potravín s vyšším obsahom proteínov, nižším obsahom soli aj cukru, ale aj vegánske a vegetariánske výrobky. V ústrety dlhodobo vychádzame aj zákazníkom, ktorí trpia rôznymi potravinovými intoleranciami. Tí u nás nájdu sortiment výrobkov bez lepku, bez laktózy či potraviny určené pre diabetikov,“ opisuje ponuku zdravších variantov potravín v BILLA K. Kirchnerová.

Zdroj: BILLA

Pre inšpiráciu nemusíte chodiť ďaleko, stiahnite si zdarma e-book plný vianočných receptových inšpirácií.

O prieskume:

Prieskum Vianoce – vzťahy, zvyky a nákupy vypracovala pre spoločnosť BILLA agentúra 2muse na základe exkluzívneho kvantitatívneho ad-hoc prieskumu formou on-line panela s riadeným prístupom na vzorke 510 respondentov. Terénny zber dát prebiehal v rozpätí dátumov 8.9. až 11.9. s doplnením omnibusového prieskumu na tému COVID-19 na vzorke 521 respondentov v rozpätí dátumov 13.11 až 15.11.2020.

