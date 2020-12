Učíme sa celý život...

"V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo ma v priamom prenose pán Kovačič obvinil, vraj vo svojich videách klamem, keď tvrdím, že ľudia ako špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či policajní prezidenti Tibor Gašpar a Milan Lučanský sú vo väzbe len na základe výpovedí kajúcnikov, ktorí si chcú ich očierňovaním polepšiť.

Priamo v relácii mi dal prečítať nejaké anonymizované uznesenie súdu o vzatí do väzby, v ktorom výpovede kajúcnika boli dopĺňané aj listinnými dôkazmi. Vraj to uznesenie bolo k Tiborovi Gašparovi.







Takže, opačne pán Kovačič, to čo ste povedali vy, nie je pravda. Ešte raz som si pozorne pozrel celých 23 strán uznesenia, z ktorých ste mi dali prečítať jednu vetu a zistil som, že časť, ktorú som čítal, sa týka úplne iného obvineného a nie Tibora Gašpara. Viete, pri príprave svojich videí sa snažím byť dôsledný a veci si overovať predtým, ako ich zverejním, preto keď ste ma včera konfrontovali s krátkym výňatkom z uznesenia, a klamlivo ste tvrdili, že ide o Tibora Gašpara, chlapsky priznám, zaskočili ste ma, pretože ja som pri pánovi Gašparovi naozaj takú informáciu nenašiel.

Ale ďakujem za cennú skúsenosť, že aj v relácii ako je tá vaša, môže byť človek konfrontovaný s klamstvom, na ktoré nedokáže promptne a správne reagovať. Takže ešte raz, platí to, čo som povedal - ľudia ako Tibor Gašpar či Milan Lučanský sú dnes vo väzbe len na základe výpovede kajúcnikov, čo by v právnom štáte nikdy nemohlo stačiť. No uznajte, môžeme hovoriť o spravodlivosti, keď ju vykonáva sám Igor Matovič?"

