Najlepší vianočný darček pre malého gamera? Gaming víkend v Bojniciach!

Ak vaše dieťa hodiny „drtí“ Minecraft alebo Fortnite, darujte mu zážitok, ktorý spája hru, turnaje, profi výbavu aj nové priateľstvá. A vy si užijete relax vo wellness centre.
Vianoce sú za dverami a každý rodič mladého herného nadšenca rieši tú istú dilemu: Máme kúpiť ďalšiu plastovú hračku, novú hru alebo drahý herný monitor? Namiesto ďalšieho hardvéru však tento rok môžete darovať niečo cennejšie – komunitu a reálny zážitok. Gaming víkend v Hoteli pod Zámkom (16. 1. – 18. 1. 2026) premení virtuálnu vášeň vášho dieťaťa na spoločenskú udalosť v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Tento rok darujte Gaming víkend v Bojniciach!
Prečo je Gaming víkend trefou do čierneho?
Dnešné deti milujú Minecraft a Fortnite. Sú to svety, kde budujú, spolupracujú a súťažia. Hotel pod Zámkom v Bojniciach pripravil v termíne 16. 1. – 18. 1. 2026 unikátny pobyt, ktorý tieto hry prenáša do profesionálneho prostredia s plným komfortom pre celú rodinu.
Čo na vášho malého gamera čaká?
- Profi výbava: Žiadne lagovanie na starom počítači. Deti budú mať k dispozícii 20 moderných herných notebookov a herné periférie.
- Minecraft Výzvy: Či už ide o Survival Challenge alebo Build Battle, vaše dieťa si precvičí kreativitu a spoluprácu.
- Fortnite Turnaje: Napínavé Solo a Duo zápasy, kde si zmerajú sily s rovesníkmi pod dohľadom a v bezpečnom prostredí.
- Nové priateľstvá: Hranie cez internet je fajn, ale sedieť vedľa svojho „spoluhráča“ a spoločne osláviť víťazstvo je zážitok, ktorý buduje skutočné sociálne väzby.
Kým sa deti hrajú, rodičia relaxujú
Tento darček nie je len pre deti. Priznajme si, vianočný zhon vyčerpá aj nás dospelých. Kým vaše ratolesti budú pod dohľadom v herných blokoch, vy máte „zelenú“ na zaslúžený oddych.
V cene pobytu máte ako rodičia:
- Neobmedzený vstup do wellness a fitness: Sauny a bazén vás v januárovom chlade dokonale prehrejú.
- Rodinnú zábavu v kolkárni: Biliard, šípky, bowling či stolný futbal sú ideálnym miestom na spoločné rodinné chvíle po večeri.
- Komfort Bojníc: Poloha Hotela pod Zámkom priamo v historickom centre mesta nabáda k romantickým prechádzkam okolo zámku.
Čo všetko nájdete pod stromčekom?
Balík Gaming víkend 2026 je koncipovaný ako komplexný rodinný zážitok. V cene 399 € pre 2 osoby s bezplatným ubytovaním pre jedno dieťa na prístelke získate:
- 2 noci v komfortnej izbe,
- polpenziu (bohaté bufetové raňajky a večere),
- účasť dieťaťa v hernom programe vrátane záverečného vyhodnotenia a cien,
- vstupy do wellness a kolkárne.
Náš tip: Vyrobte dieťaťu personalizovaný „Voucher na hernú misiu: Bojnice 2026“ a vložte ho do obálky. Uvidíte, že radosť z očakávaného dobrodružstva bude väčšia než z akejkoľvek inej krabice.
Zarezervujte si svoj víkend včas na hotelpodzamkom.sk a premeňte tohtoročné Vianoce na legendárny herný zážitok!
