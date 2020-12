Nová revolučná ochrana pred COVID-19, ktorá zabraňuje vstupu vírusov do organizmu

Firma CANDE s.r.o., ktorá má viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti farmaceutického priemyslu na slovenskom trhu, prináša do lekární prípravok Taffix. Na základe laboratórnych štúdii zabraňuje prieniku až 97% vírusov do ľudského organizmu, vrátane SARS-CoV-2.

Rúška, dezinfekcie a sociálny dištanc sa dnes považujú za silné a zatiaľ jediné zbrane proti koronavírusu. Môžeme to však považovať za dostatočnú ochranu proti vírusom? V súčasnej pandemickej situácii prichádza na európsky trh nová ochrana pred vírusmi - Taffix, ktorá pri správnej aplikácii chráni aj pred vírusom SARS -CoV-2. Taffix je nový inovatívny prípravok prinášajúci nádej, že sa náš život znovu rozbehne. Jedná sa o práškový nosový sprej, ktorý si pred odchodom z domu jednoducho nastriekate do nosa podobným spôsobom ako si striekate nosový sprej pri nádche. Tento jedinečný prášok vám vytvorí na sliznici ochranný film, ktorý jednoducho a efektívne zabráni vniknutiu vírusov do nosovej dutiny. Navyše sa po aplikácii Taffixu znižuje pH v nosovej dutine, ktoré účinne likviduje vírusy! To znamená, že Taffix vytvára dvojitú ochranu, teda jednu vo forme mechanickej gélovej bariéry a druhú vo forme chemickej ochrany, ktorá je dosiahnutá znížením pH. Laboratórne testy, ktoré boli vykonávané na prípravku Taffix preukázali, že gélová vrstva nosového spreja redukuje vírusovú nálož SARS-CoV-2 až o 99%.

Je dokázané, že práve nosová dutina je hlavnou vstupnou bránou pre vírusy do organizmu. Veľká výhoda Taffix spreja spočíva v tom, že sa aplikuje do nosa a to vo forme prášku a nie je vo forme tekutého roztoku. Je vedecky potvrdené, že práškový preparát má oveľa väčšiu disperziu v nosovej dutine ako klasické spreje, čo je znázornené aj na obrázku nižšie.

V okamihu ako sa prášok dostane do kontaktu s nosovou dutinou, premení sa na ochranný gél, takže sa nemusíte obávať nepríjemného suchého pocitu v nose, podráždenia alebo zmeny čuchu. Po aplikácii napočítate 50 sekúnd a od toho momentu ste chránení pred vírusmi až 5 hodín. Ak napríklad cestujete, pracujete alebo sa dlhšie zdržiavate na miestach s vyššou koncentráciou ľudí, jednoducho aplikáciu Taffixu po 5 hodinách zopakujete a ste na ďalších 5 hodín opäť chránení. Aplikácia je veľmi jednoduchá, sprej môžete aplikovať aj vašim deťom, ktoré sú staršie ako 12 rokov a budete tak mať istotu, že ste výrazne eliminovali riziko nákazy. Tento sprej je veľmi skladný a môžete si ho bez problémov vložiť do svojej kabelky alebo bundy. Taffix nie je viazaný na lekársky predpis, takže sa dá voľne kúpiť v každej dobrej lekárni na slovenskom trhu.

Táto neľahká doba nás pripravila o veľa životných radostí. Museli sme sa vzdať vecí, ktoré nás napĺňajú a robia nás šťastnými. Skôr či neskôr sa život opäť rozbehne a je len na nás ako sa k danej situácii postavíme. My sa rozhodneme, či uprednostníme život v strachu a vzdáme sa našich radostí z cestovania a sociálneho života alebo sa k tomu postavíme zodpovedne a využijeme vedu ako nástroj na našu ochranu. Vďaka takýmto inovatívnym produktom si budeme môcť užívať život a zároveň sa cítiť bezpečne. Produkt Taffix by sa mal stať každodennou rutinou v našom živote. Na Taffix by sme si mali zvyknúť ako na rúška a dezinfekcie, a tak rozšíriť ochranu pred závažným ochorením COVID-19.

Spoločne to zvládneme! R-O-R-T, t.j. Rúško-Odstup-Ruky-Taffix

