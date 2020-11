Každý môže byť svetielkom nádeje, ktoré nezhasína

Sú deti, ktorým k radostnému a spokojnému detstvu chýba to najdôležitejšie. Zdravie. Ocitli sa na strastiplnej ceste a potrebujú pomoc. Svetielko nádeje im ju vie poskytnúť. Svetielkom nádeje sa však môže stať každý, kto sa pridá k darcom.

Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE žije pomáhaním. V prvom rade deťom chorým na rakovinu a ich rodinám. Často sú to práve svetielkáči, ako niekedy oslovujú pracovníkov združenia, ktorí sprevádzajú rodinu v prvých dňoch po oznámení diagnózy. A sprevádzajú ju počas celej liečby dieťaťa. Za uplynulých 18 rokov pomohli viac ako 650 vážne chorým deťom a ich rodinám.

„Na Slovensku sa vďaka modernej medicíne a kvalitnému personálu vylieči až 80 % detských pacientov. Pre liečebný proces je dôležitý nielen medicínsky účinok, ale aj pozitívne nastavenie a nádej. Našou veľkou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám čo najkomplexnejšiu starostlivosť a zároveň ich sprevádzať a pomáhať im na náročnej ceste počas liečby,“ – povedal MUDr. Pavel Bician, jeden so zakladateľov a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje a zároveň primár detskej onkológie v Banskej Bystrici.

Zdroj: SVETIELKO NÁDEJE

Avšak nie vždy je možné dieťa zachrániť. „Ale vždy je možné mu pomôcť,” - tak na najťažšie životné situácie reagujú svetielkáči. Okrem pomoci na detskej onkológii preto Svetielko nádeje prevádzkuje detský mobilný hospic, ktorý je jediným na strednom Slovensku.

„Ľudia nám často hovoria, že sme pre nich oporou. Ale my, lekári a iní profesionáli v prvej línii, sme len špičkou pyramídy solidarity. Bez kolegov v zázemí a nezištných darcov by žiadna takáto pomoc neexistovala,” – doplnil MUDr. Bician.

Svetielko nádeje poskytuje ťažko chorým deťom a ich rodinám širokú škálu pomoci. Už spomínaný detský mobilný hospic zabezpečuje paliatívnu starostlivosť s tímom odborníkov 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Medzi kľúčové projekty patria tiež služby psychosociálneho tímu na detskej onkológii v Banskej Bystrici, ktorý tvoria psychológ, liečebný pedagóg a inštruktor sociálnej rehabilitácie. Svetielko nádeje pri prvej hospitalizácii poskytuje deťom balíček prvého kontaktu, počas liečby prispieva na doplatky za lieky ako aj na kúpu parochní. Bezplatná prepravná služba Svetielka nádeje je k dispozícii onkologickým detským pacientom, ktorí cestujú do nemocnice v Banskej Bystrici na hospitalizáciu, resp. na kontroly, a späť domov. Ak si to liečba vyžaduje, združenie zabezpečí prepravu nielen v rámci Slovenska, ale aj na špeciálne liečebné zákroky do zahraničia. Rodinným príslušníkom detských onkologických pacientov bezplatne poskytuje ubytovanie v byte v areáli nemocnice. Vďaka jedinečnému projektu kanisterapie majú detskí onkologickí pacienti v Banskej Bystrici ako jediní na Slovensku možnosť absolvovať terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov. Tento rok sa zasa rozbehol nutričný program, pretože dôležitým nástrojom v boji s onkologickým ochorením je správne vyvážená výživa a strava. Medzi dlhoročné projekty združenia patrí dobrovoľnícka návštevná služba. Pre vyliečené deti a rodiny organizuje Svetielko nádeje výlety a rekondičné pobyty doma i v zahraniční a pre rodiny, ktoré stratili dieťa stretnutia rodín.

Anketa

Svetielko nádeje môže svoju službu vykonávať len vďaka darcom. Čo na to hovoria samotní darcovia?

„Svetielko nádeje podporujem každý mesiac menšou finančnou čiastkou, pretože aj to, čo sa zdá na prvý pohľad málo, dokáže urobiť veľmi veľa. Viem, že moje pravidelné príspevky sú využité na to, čo deti momentálne najviac potrebujú, ich zdravie a osudy mi nie sú ľahostajné.”

Michaela Korpeľová, fakturantka, vo voľnom čase pomáha Svetielku nádeje ako dobrovoľníčka.

„Stretnutie so svetielkáčmi a informácie o tom ako a komu pomáhajú, zmenili môj doterajší život. Rozhodol som sa podporovať Svetielko nádeje pravidelne. Pre mňa osobne je projekt podpory centra pomoci detskej onkológie a detského mobilného hospicu niečo, čo chcem podporovať do konca svojho života. Prioritou mi bola vždy rodina. A keď spoznáte ľudí zo Svetielka nádeje, pochopíte aj iný zmysel rodiny. Získate nové vnímanie všedných, či sviatočných dní. Chcem a budem pomáhať Svetielku nádeje naďalej. ”

Zdenko Baranec, profesionálny vojak.

„Prečo pomáham? Pretože viem, že starostlivosť o onkologického pacienta je veľmi náročná po všetkých stránkach. Vyžaduje si veľa úsilia a času. Chcem podporiť myšlienku, aby rodičia mohli tráviť čo najviac času so svojimi chorými deťmi, čo veľakrát nemôžu, pretože im to nedovoľuje finančná situácia. Som rada, že môžem symbolickou sumou podporovať tieto rodiny na dlhej a ťažkej ceste za zdravím.”

Martina Šofrancová, policajtka.

Darcom o tri minúty

Ako sa stať pravidelným darcom? Je to veľmi jednoduché a nepotrebujete na to viac ako tri minúty. Stačí ísť na webovú stránku svetielkonadeje.sk, kliknúť na srdiečko Darujte teraz, zaregistrovať sa, zadať trvalý príkaz a zaraz sa aj vy stanete svetielkom nádeje.

