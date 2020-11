Spotrebitelia rozhodli, ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota

Nadačný program je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie spokojnosti s kvalitou života v regióne. Vo štvrtom ročníku prihlásili rôzne subjekty 613 projektov, spotrebitelia celkovo odovzdali takmer 285 000 hlasov. „Družstvá už od svojho vzniku plnili sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania a verejnoprospešné aktivity. S cieľom nadviazať na toto historické dedičstvo a umožniť verejnosti zapojiť sa do riešenia rôznych problémov a do zveľaďovania svojho okolia sme pred štyrmi rokmi tento projekt odštartovali. Dnes môžem s čistým svedomím povedať, že ideu sa nám darí napĺňať, množstvo krásnych zrealizovaných projektov je toho dôkazom,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota.

V aktuálnom ročníku si o grant požiadali obce, základné školy, mestské kultúrno-športové strediská, športové kluby, materské centrá aj občianske združenia. Víťazov určila verejnosť. Na základe hlasovania tak v obci Pohorelá (okr. Brezno) pribudne oddychová zóna v blízkosti klziska a dopravného ihriska, v Banskej Bystrici zrekonštruujú sociálne zariadenia v Materskom centre Mamina. V Podhradí (okr. Martin) investujú získané financie do činnosti členov Podhradskej muziky a na rozširovanie spolupráce s folklórnou skupinou Podhradie. Medzi podporenými sú aj projekty, ktoré sa zamerané na šport. Napríklad ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach vytvorí exteriérový fitnes park v areáli školy, čím zatraktívni hodiny telesnej výchovy, v Kráľovičových Kračanoch (okr. Dunajská Streda) v areáli futbalového ihriska vyrastie moderné detské ihrisko, v obci Veľké Zálužie (okr. Nitra) dobudujú pumptrackovú dráhu. V areáli školy v Šuranoch pribudne priestor so stolmi, lavicami a zastrešením, ktoré bude slúžiť na vyučovanie vonku. Využívať ho budú žiaci počas hodín technickej výchovy, keď sa budú starať o okolie školy, sadiť rastliny a zároveň sa učiť praktickým zručnostiam. Mesto Senica premení zanedbaný priestor pri poliklinike na parkovú plochu s novými lavičkami. Rekreačná zóna pribudne aj v obci Zábiedovo (okr. Trstená), pri jazere, ktoré pred niekoľkými rokmi vyčistili, prebehnú terénne úpravy, budú postavené lavičky, stoly a ohnisko. Na vodnej ploche vznikne plávajúce mólo so vstupom z brehu. Nadácia COOP Jednota podporí aj projekt v Starej Kremničke zameraný na rozvoj detských zručností a pozitívny vzťah k vareniu.

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi po prvý raz v roku 2017. V uplynulých troch ročníkoch prerozdelila medzi 79 subjektov finančný grant v celkovej hodnote 450 000 eur. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičného slovenského potravinového reťazca mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové dresy. Viac informácií nájdete na webstránke COOP Jednoty Slovensko https://www.coop.sk/sk/projekt/94/uvod-2020

Nadácia COOP Jednota podporuje okrem rozvoja lokálnych komunít aj slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje aj sociálnu pomoc.

Program podpory lokálnych komunít - Víťazné projekty v roku 2020

