Charitatívny beh No Finish Line spustil registráciu účastníkov

3. novembra 2020, Bratislava – Do grantovej schémy No Finish Line sa mohli zapojiť len organizácie podporujúce deti. Organizátor behu Children&Future Bratislava a generálny partner MiddleCap vybrali troch finalistov, ktorí zabojujú o spomínanú podporu. Samotné štvordňové podujatie začína už tento štvrtok.

Do tohtoročnej virtuálnej edície No Finish Line sa môže zapojiť celé Slovensko. Bežci sa od dnes bezplatne registrujú prostredníctvom mobilnej aplikácie iWATT. Jej súčasťou je aj výber projektu, ktorý svojimi nabehanými kilometrami účastníci podporia.

„Pri výbere finalistov sme zohľadňovali niekoľko faktorov, ale podstatný bol pre nás aj fakt, že niektoré činnosti združení vnímame ako veľmi potrebné a možno často aj málo spomínané v spoločnosti. Preto sme sa rozhodli pre Slovenský paraolympijský výbor, Centrum pre deti a rodiny v Bernolákove a OZ PONS a ich denný integračný tábor,“ dodáva Katarína Petrášová, riaditeľka neziskovej organizácie Children&Future Bratislava.

Z pomedzi množstva žiadostí boli vybrané nasledovné subjekty:



Slovenský paraolympijský výbor - projekt #nerozlúčitelní

Kľúčovou úlohou tejto inštitúcie je priviesť zdravotne znevýhodnenú mládež na športoviská a prispieť k tomu, aby naša spoločnosť zdravotne znevýhodnených vnímala ako rovnocenných spoluobčanov a vytvárala im podmienky rovnocennosti. Nadácia SPV tejto myšlienke pomáha prostredníctvom rôznych aktivít a charitatívnych podujatí. Grant by Nadácia SPV využila na podporu rozvoja športu talentovaných zdravotne znevýhodnených detí a mládeže v rámci projektu #nerozlučiteľní.



OZ PONS – Detský denný letný integračný tábor

PONS je skratka pre pomoc osobám neschopným samostatnosti. Občianske združenie má za cieľ vytvárať podmienky na plnohodnotný život pre deti a mladých ľudí s hendikepom a zároveň ich integrovať medzi rovesníkov bez hendikepu.

Občianske združenie chce grant využiť na financovanie 4 turnusov Detského Denného Integračného tábora. Každého turnusu sa zúčastní cca 10-15 detí a mladých ľudí s hendikepom a približne rovnaký počet ich zdravých rovesníkov (dobrovoľníci). Program sa realizuje pod odborným dohľadom, ale aktivity vykonávajú mladí ľudia spoločne, za vzájomnej pomoci, spolupráce, prípadne asistencie.



OZ Nádej detí - projekt Dobehneme zameškané

OZ Nádej zastrešuje všetky aktivity v Centre pre deti a rodiny v Bernolákove. Deti a mladí ľudia, ktorí do domovu prichádzajú v rôznom veku, často krát nemajú nasýtené základné životné potreby. Zanedbaná starostlivosť a nevhodné podmienky pre zdravý rast má na ľudí výrazný dopad pre ich dospelý život, na ich motiváciu pre prácu, pre vykročenie do neznáma a v neposlednom rade preberať zodpovednosť za svoj „dospelácky“ život.

Bývalý detský domov Nádej hľadá finančné prostriedky na vybudovanie ihriska pre deti a mládež na svojom dvere kde by mohli všetky vekové kategórie z domovu rozvíjať svoju kreativitu , aktívne tráviť deň alebo oddychovať.

„Tešíme sa veľkému počtu nadácií a občianskych združení, ktoré sa zapojili do výzvy a podali žiadosť na získanie grantu. Museli sme vybrať troch a voľba to nebola ľahká. Teraz je už na ľuďoch, aby si vybrali svojho favorita a pomohli mu behom či chôdzou počas štyroch dní získať grant a podporili tak dobrú vec,“ hovorí Miroslav Výboh, Chairman generálneho partnera MiddleCap Group.

Virtuálna edícia No Finish Line 2020 na Slovensku odštartuje 5.11. o polnoci a posledné metre aplikácia iWATT zaznamená o 8.11. o 23:59:59. Následne do 48 hodín budú vyhlásené výsledky aj počty kilometrov najlepších bežcov v mužskej a ženskej kategórii. Aplikáciu iWATT môžete mať zapnutú po celý čas nakoľko sa do merania započítava aj chôdza.

No Finish Line, beh podporujúci myšlienku ochrany práv detí tento rok oslávil v Európe svoju 21. ročník. K Parížu, Aténam, Olso, Nice a Monacu sa po druhý krát pripojí aj Bratislava.

Počas premiérového ročníka 2019 sa v Bratislave počas piatich dní sa na nábreží Dunaja vystriedalo viac ako 2600 bežcov medzi ktorými nechýbali ani také športové hviezdy ako Peter Sagan, Ľubomír Višňovský, Matej Tóth, či olympionici Dominik Hrbatý, Jozef Lohyňa alebo olympijskí víťazi vo vodnom slalome bratia Hoschornerovci. Úspešní športovci, no aj množstvo detských bežcov robili spoločnosť patrónovi podujatia kniežaťu monackému Albertovi II. Aj vďaka tejto silnej podpore účastníci zabehli celkom 36059 kilometrov.

Viac informácii na www.nofinishline.sk alebo priamo v aplikácii iWatt.

