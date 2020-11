Má toto aj vaša chladnička? Ak nie, porozmýšľajte nad jej výmenou

Možno ste to ani netušili, ale domáce spotrebiče v sebe ukrývajú množstvo technologických vychytávok, ktoré spríjemňujú prácu s nimi a niektoré z nich sú už dokonca ako z budúcnosti. Už to nie je len o spotrebiči, v ktorom si uskladníme potraviny alebo nám vyrobí ľadovú triešť. Dokážu toho oveľa viac

Asi nám dáte za pravdu, že vrcholom je chladnička, na ktorej môžete sledovať televízne vysielanie, najnovšie správy, počasie, kalendáre svojich blízkych, alebo si len viete jednoducho skontrolovať jej obsah jednoduchým dotykom displeja, či na diaľku cez váš smartfón priamo z obchodu. Jej názov je Samsung Family Hub a je obľúbená pre jej obrovskú kapacitu a funkcie najmä vo väčších rodinách.

Zdroj: Samsung

Ak je váš rozpočet nižší, alebo nemáte toľko miesta, môžete siahnuť aj po klasickejších alternatívach. Aj tie stále ponúkajú v oblasti chladenia a udržania potravín špičkové technológie. Odporúčame si však overiť, či chladnička disponuje niektorou z nasledovných technológií. Môžete tak ušetriť pri jej prevádzke alebo uskladniť potraviny dlhšie čerstvé.

Väčšia kapacita pri štandardnom rozmere

Riešenie SpaceMax umožňuje mať chladničku štandardných rozmerov, ale s väčším vnútorným priestorom pre viac potravín. Je to vďaka technológii stien, ktoré sú tenšie, ale rovnako efektívne pri udržiavaní vnútornej teploty. Takáto chladnička má pri štandardnom pôdoryse objem až 365 litrov.

Zdroj: Samsung

All-Around Cooling

Pri starších chladničkách platilo, že dole je najnižšia teplota. S použitím tejto technológie je zabezpečená rovnomerná distribúcia chladného vzduchu do každého miesta chladničky, takže potraviny budete mať dlhšie čerstvé. Doplnkom je technológia Metal Cooling, ktorá uchováva chlad a zabraňuje strate studeného vzduchu pri jej častom otváraní. To sa oplatí najmä vtedy, keď vaše deti do nej často nazerajú.

Optimal Fresh+

Dve rôzne teploty v jednej zásuvke v rámci chladničky už nie sú mýtus. Je to možné vďaka technológii Optimal Fresh+, ktorá vám umožní nastaviť si teplotu podľa druhu uskladnených potravín. S funkciou Humidity Fresh+ zase jednoducho nastavíte optimálnu vlhkosť pre stálu sviežosť ovocia a zeleniny.

Zdroj: Samsung

Bez námrazy

Snáď už samozrejmosťou by mala byť funkcia True No Frost, ktorá zabraňuje tvorbe námrazy na potravinách, ale zároveň aj na stenách chladničky. Vy tak nemusíte svoj voľný čas venovať jej čisteniu a odmrazovaniu.

Či už si vyberiete chladničku s pár vyššie uvedenými technológiami alebo rovno so všetkými, môžete sa spoľahnúť, že budete mať doma to najlepšie, čo dnešný trh ponúka.

