PLANEO Elektro má všetky predajne otvorené a dovoz tovaru zabezpečuje do 24 hodín zadarmo

Obmedzenia, spojené so zákazom vychádzania, sa dotkli aj najrozšírenejšej siete elektropredajní PLANEO Elektro. Pre svojich zákazníkov je sieť stále otvorená vďaka päťdesiatim dvom prevádzkam po celom Slovensku a nakupujúci v eshope môžu využiť na objednaný tovar dopravu zadarmo, rýchlo a bezpečne. „Predajne sme nezatvorili, sú stále otvorené a sme momentálne najdostupnejšou sieťou elektropredajní v rámci celej republiky,“ hovorí marketingový riaditeľ Vitalij Fomenko.

Veľmi dôležitou službou v PLANEO Elektro je bezplatná doprava do 24 hodín. „Tak ako na jar, aj teraz zaznamenávame zvýšený počet objednávok cez web a to doslova vo dne aj v noci. Pred časom sme pre potreby služby Dopravy priamo domov rozšírili vlastný vozový park a vytvorili nové pracovné miesta pre kuriérov. Vlastné autá a vlastní zamestnanci pre nás znamenajú rýchlejšie napĺňanie požiadaviek našich zákazníkov a práve v tejto dobe sa to ukazuje ako veľmi prezieravý krok. Pre eshopové objednávky a ich rýchle 24-hodinové doručenie stále využívame okrem vlastnej dopravy aj externé kuriérske služby špedičných spoločností“ hovorí Peter Matuška, riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO Elektro. „Pri doručení tovaru domov dodržiavame všetky nariadené bezpečnostné opatrenia. Zdravie našich pracovníkov aj zákazníkov je pre nás rovnako dôležité, ako spokojnosť s nákupom,“ dodáva.

Zdroj: Planeo

- reklamná správa -