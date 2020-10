Mala len 32 rokov, keď sa jej zrútil svet: Ženy, bojujte! Odkazuje po rakovine prsníka

Bola mladá a plná života, snívala o rodine a deťoch. A zrazu to vyzeralo tak, že jej sny sa už nikdy nenaplnia. Napriek rakovine prsníka Katka neprestala dúfať, že všetko dobre dopadne. Teraz v októbri, v mesiaci boja proti rakovine prsníka, sa nám rozhodla zdôveriť so svojím príbehom. A vyzvať všetky ženy k prevencii.

Ako každý október, aj pred piatimi rokmi sa vtedy 32-ročná Katka z Nitry vybrala na preventívnu gynekologickú prehliadku. Na jej prekvapenie lekár pri ultrazvukovom vyšetrení objavil v ľavom prsníku cystu.

„Robievala som si asi raz mesačne samovyšetrenie, ale nič som si v prsníkoch nenahmatala, takže ma to nepríjemne zaskočilo. Z cysty mi odobrali vzorku na presnejšie vyšetrenie. Čakanie na výsledok bolo strašné, no keď sa ukázalo, že ide o zapálenú cystu, odľahlo mi. Dostala som antibiotiká a mala som prísť na kontrolu,“ spomína Katka.

Cysta nebola správna diagnóza, bolo to horšie

Lieky poctivo dobrala, no cysta sa nezmenšovala. Práve naopak. Lekár si však naďalej stál za tým, že ide o zapálenú cystu a netreba si robiť starosti. Podľa Katky to potvrdila aj opätovná biopsia a rozbor vzorky. Ona sama však cítila, že čosi nie je v poriadku. Keď sa cysta v priebehu asi troch mesiacov zväčšila natoľko, že si ju v prsníku dokázala nahmatať ako tvrdý kameň, no jej lekár naďalej opakoval to isté, rozhodla sa konať.

„Už o tri dni sa mi podarilo získať termín na špecializovanom pracovisku, v Mammacentre sv. Agáty v Banskej Bystrici. Len čo lekárka začala s ultrazvukovým vyšetrením, hneď ma doslova pokarhala: Kde ste doteraz boli?!“

Tentokrát bolo čakanie na výsledky biopsie ešte stresujúcejšie. Žiaľ, výsledok potvrdil podozrenie lekárky. Katke jednoznačne diagnostikovali rakovinu prsníka.

Najprv podstúpila šesť cyklov chemoterapie

„Keď som sa to dozvedela, zrútil sa mi svet. Prečo práve ja? Veď som ešte mladá! Chcem sa vydať, mať deti! Pán primár mi však dodal nádej a hovoril, že zachránili už aj horšie prípady. Som šťastná, že som ten boj nevzdala. Ďakujem celému personálu Mammacentra sv. Agáty za ich profesionálny, ochotný a hlavne ľudský prístup, bez ktorého by som ten boj ťažko zvládla,“ povedala Katka.

Po boku jej tiež stál chápavý priateľ, rodičia, sestra, aj kamaráti a tak sa rýchlo zmobilizovala.

„Povedala som si, že v dnešnej dobe sa aj rakovina dá liečiť a urobím všetko pre to, aby som to zvládla.“

Najprv musela podstúpiť šesť cyklov chemoterapie.

„Prvé tri, štyri dni po chemoterapii boli vždy strašné, bolo mi veľmi zle, vracala som. Ďalšie tri týždne som sa dávala dokopy a potom prišla ďalšia dávka chemoterapie. V tom čase mi vypadali všetky vlasy a musela som nosiť parochňu, ale povedala som si, že to je ten najmenší problém,“ popisuje liečbu Katka.

Preč išiel celý prsník a neskôr aj Katkin priateľ

Po šiestich cykloch chemoterapie Katku operovali.

„Lekárka mi odporučila odobratie celého prsníka, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť, že sa rakovina vráti. To ma šokovalo. V 32 rokoch mám prísť o celý prsník? Dúfala som, že mi vyberú len jeho časť s nádorom. Skonzultovala som to však s ďalšími lekármi a prišla som k záveru, že nechcem riskovať. Súhlasila som s kompletným odstránením prsníka. Nasledoval mesiac každodenného ožarovania a potom rekonvalescencia.“

Krátko po ukončení liečby sa Katke rozpadol vzťah.

„Na jednej strane som bola šťastná, že všetky výsledky sú v poriadku, na druhej strane mi hlavou vírili myšlienky: Budem môcť mať deti? A bude ma ešte nejaký chlap chcieť? Ak sa aj s niekým zoznámim, ako mu poviem, že nemám prsník?“

No jej starosti boli zbytočné. Onkologička z Mammacentra sv. Agáty ju ubezpečila, že dva roky od ukončenia liečby sa jej telo vyčistí a môže otehotnieť.

Okrem toho Katka podstúpila plastiku, pri ktorej jej na miesto chýbajúceho prsníka vložili implantát. A onedlho sa zoznámila s úžasným mužom.

Zdroj: Svet zdravia

Nový prístup k životu a šťastná rodina

„Nechcela som pred ním nič tajiť a už na druhom rande som mu povedala, čo mám za sebou. Všetko vzal perfektne, naozaj, klobúk dole. Dnes sme manželia a máme skvelú dvojročnú dcérku,“ šťastne vraví Katka.

Jej život sa zmenil aj v inom smere.

„Oveľa viac dbám na zdravú stravu, snažím sa viac hýbať, chodím na dlhé prechádzky, mám rada turistiku, plávanie. Dala som sa aj na bylinkárstvo. Veľa som si o tom naštudovala, zbieram a suším si bylinky, z ktorých si každý druhý deň pripravujem čaj. Pochopila som, že choroby sa netýkajú len starých ľudí. Že aj keď ste mladí, zdravie nie je automatické, nie je zadarmo a nedá sa kúpiť. Treba sa o seba starať. A nielen o fyzickú stránku, ale aj o tú psychickú. Snažím sa byť stále pozitívne naladená a tešiť sa aj z maličkostí.“

Neprestávajte veriť a bojujte, odkazuje Katka ženám

Každého pol roka chodí Katka na kontrolu.

„Priznám sa, že mám malú dušičku a strach. Ale vždy sa snažím naladiť optimisticky a v duchu si vravím, že určite to dobre dopadne. Našťastie, zatiaľ sa to vždy splnilo,“ usmieva sa mamička.

Na častejšie kontroly začala chodiť aj jej mladšia sestra. Testy totiž ukázali, že obe majú genetickú predispozíciu na rakovinu prsníka.

„Na túto diagnózu už zomrela otcova sestra aj jedna naša sesternica. Je teda pravdepodobné, že sme to zdedili po ockovej línii,“ myslí si Katarína.

„Chcela by som všetkým ženám odkázať, aby chodili na pravidelné preventívne prehliadky a nebrali svoje zdravie na ľahkú váhu. Rakovina sa týka aj mladých ľudí. Ale my, ženy, sme silné a veľa zvládneme! Aj keby ste mali zlé výsledky, bojujte. Život je len jeden a za seba môžem povedať, že som rada, že som to nevzdala. Dnes som na seba hrdá a teším sa z pohľadu na moju dcérku. Nikdy som neprestala veriť, že sa mi splní môj najväčší sen - držať v náručí svoje dieťa.“

