V slovenských domácnostiach nesmú na raňajky chýbať chlieb a pečivo, ukázal prieskum

Konzumácia chleba a čerstvých pekárenských výrobkov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ľudia si ich zvyknú natierať maslom, džemom či medom, ale aj paštékami či slanými nátierkami. Pečivo sa konzumuje aj ako doplnok k iným jedlám, napríklad k slanine, klobáse, treske v majonéze alebo hustej polievke. Obľúbenosť pečiva u Slovákov potvrdzuje aj prieskum agentúry 2muse, ktorý si v auguste na vzorke 506 respondentov nechala vypracovať spoločnosť BILLA. Z prieskumu vyplýva, že tri pätiny opýtaných ľudí konzumujú chlieb a pečivo denne, pričom necelé tri štvrtiny opýtaných začínajú pečivom svoj deň v podobe raňajok. „Okrem toho viac ako polovica opýtaných uviedla, že chlieb a pečivo si kupuje pre seba, a pätina oslovených tieto produkty vyhľadáva pre partnera či partnerku. Najviac pečiva v domácnosti pritom skonzumujú muži (66 %),“ povedala hovorkyňa BILLA Kvetoslava Kirchnerová.

Nie je pečivo ako pečivo

Najdôležitejším faktorom pri výbere pečiva je pre tri štvrtiny opýtaných ľudí jeho chuť, a takmer rovnaké percento oslovených si na pečive všíma jeho čerstvosť. Pre viac ako polovicu ľudí zapojených do prieskumu je dôležitá aj mäkkosť, vláčnosť pekárenských výrobkov. Vo všeobecnosti platí, že nie je pečivo ako pečivo, a kvalita sa môže aj pri zdanlivo rovnakých druhoch líšiť. „Napríklad kvalitný pšeničný kváskový chlieb, ktorý nájdete v BILLA, už zďaleka vonia, na kôrke má praskliny, vo vnútri väčšie bubliny a jeho tvar nie je úplne pravidelný, ako je to pri bežnom konzumnom chlebe. Ak si radi pochutnávate na bagetách, siahnite napríklad po ich špaldovej verzii. Špaldová múka má totiž v porovnaní s bielou vyšší obsah vlákniny, bielkovín aj minerálnych látok,“ uviedla K. Kirchnerová.

Obľubujeme iné pečivo ako v detstve

Najobľúbenejším sladkým pečivom sa v prieskume 2muse jednoznačne stala vianočka, ktorú v rámci sladkých druhov pečiva vyhľadáva viac ako jedna tretina opýtaných (37 %). Viac ako polovica oslovených ľudí vianočku konzumuje pre jej tradičnú chuť, ale zhruba u každého desiateho opýtaného vyvoláva spomienky na detstvo. Viac ako dve pätiny oslovených (42 %) pritom uviedli, že preferencie v pečive majú teraz iné ako za detských čias. „Opýtaní, ktorým sa postupom rokov zmenili chute, najčastejšie uviedli, že v súčasnosti konzumujú menej sladkého pečiva alebo jedia viac druhov pečiva. Takmer rovnako častou odpoveďou bola aj terajšia preferencia tmavších alebo zdravších druhov pečiva,“ povedala K. Kirchnerová.

Špeciálna pozornosť venovaná nebaleným potravinám

Spoločnosť BILLA svojich zákazníkov chráni, počas aj mimo koronavírusovej pandémii, a dodržiava prísne bezpečnostné postupy nad rámec povinných opatrení. Pečivo skladuje a pripravuje v oddelených priestoroch. Regály sú kryté bezpečnostným plexisklom a zamestnanci nosia ochranné odevy. Neexistuje dôkaz o tom, že sa koronavírus šíri potravinami alebo dotýkaním sa surového ovocia či zeleniny. Aj podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, prenos potravinami je nepravdepodobný.

Pracovníci akreditovaného laboratória Eurofins Food Testing Slovakia v júni tohto roka v šestnástich predajniach BILLA po celom Slovensku odobrali stery nielen z klasického nebaleného rožka, ale aj papriky a červeného jablka. Testovanie povrchov neodhalilo prítomnosť vírusu ani v jednom prípade. „Všetky výsledky testov boli negatívne, nebolo teda potvrdené, že by sa koronavírus prenášal potravinami. A keďže je pre nás veľmi dôležitá pravidelná dezinfekcia predajní, prítomnosť vírusu nebola zistená ani na najviac rizikových povrchoch, akými sú rúčky nákupných košíkov či pokladničné pásy,“ uviedla Marcela Bachratá, vedúca oddelenia kvality BILLA. Ako dodáva, k zabráneniu šírenia koronavírusu prispievajú aj samotní zákazníci – pečivo by si najskôr mali vybrať pohľadom a vložiť si ho do košíka až vtedy, keď sa rozhodnú zakúpiť si ho. Povinnosťou pri manipulácii s nebaleným pečivom je tiež používanie kliešťov alebo rukavíc.

Podpora tých, ktorí to najviac potrebujú

Kúpa chleba má v supermarketoch BILLA aj dobročinný rozmer. Z ceny každého chleba, ktorý si zákazníci zakúpia v BILLA, putuje 1 cent na pomoc rodinám v núdzi. Ide o projekt „Chlebodarca“, ktorý spoločnosť prostredníctvom svojho o.z. BILLA ľuďom spustila v decembri 2018. Cieľom je pomôcť rodinám, ktoré zaskočili ťažké situácie a nepriaznivé životné okolnosti. Pomoc každý mesiac putuje vybranej rodine, ktorá dostane potravinovú injekciu a financie na nevyhnutné prostriedky. Projekt „Chlebodarca“ najnovšie pomohol aj rodine 18-ročného Miška z obce Varín, ktorý si pred dvomi rokmi kvôli nešťastnému skoku do bazéna zlomil chrbticu a ostal pripútaný na invalidný vozík. Vďaka projektu bude môcť Miško absolvovať rehabilitácie, ktoré mu výrazne pomáhajú v rozcvičovaní paralyzovaných končatín.

