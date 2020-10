Sieť AAA AUTO tento rok, aj v čase pandémie, predá 73 000 vozidiel, bude expandovať a digitalizovať

Zdroj: AAA Auto

Skupina AURES Holdings tento rok predá vo svojej sieti AAA AUTO približne 73 000 vozidiel. Bude to piaty najlepší výsledok v 28-ročnej histórii spoločnosti, a to aj počas pokračujúcich dopadov pandémie koronavírusu. Skupina bude naďalej pokračovať v expanzii, predovšetkým v Poľsku, kde počas nasledujúceho roku plánuje otvoriť až desať výkupných a predajných pobočiek. Skupina rastie aj v Českej republike a na Slovensku, kde prostredníctvom rekonštrukcií alebo sťahovania do výhodnejších lokalít zvyšuje kapacitu jednotlivých autocentier. Vo svojej rozvojovej stratégii skupina stavila na digitalizáciu predajných aj vnútorných procesov, do ktorých počas dvoch rokov bude investovať 5 miliónov eur.