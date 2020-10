Vizážistka celebrít sa nechala vylepšiť!

Lucia Šenková@lussimakeupartist podstúpila augmentáciu prsníkov na známej klinike ENVY® v Bratislave, ktorú navštevujú viaceré celebrity. Na jej Instagrame pribudli videá z premeny, v ktorých informovala svojich fanúšikov o celom priebehu zákroku.“Nastal ten čas, kedy som si povedala, že už toho bolo dosť a chcem sa cítiť dobre vo svojej koži”. Vyznala sa Lucia na svojom Instagrame.

Zdroj: ENVY

Obľúbená makeupartistka sa rozhodla o zákroku hovoriť otvorene. Na Slovensku je stále pre mnohé ženy problém odhodlať sa k estetickému zákroku. Z obavy, ako by to vnímalo okolie často plastickú operáciu nepodstúpia.

Zdroj: ENVY

“Keďže ja sa pohybujem vo svete krásy a vnímam ako ženy vnímajú samé seba, tak jednoducho sa mi iba potvrdzuje, že každá jedna z nás má nejaký vnútorný problém s ktorým bojuje, s ktorým sa nedokáže vyrovnať, ktorý sa snaží maskovať, alebo sa snaží oklamať samú seba, že áno, je to v poriadku tak, ako to je.”

Zdroj: ENVY

Lucia vo videu ďalej prezradila, že bolo pre ňu veľmi dôležité, aby boli prsia prirodzené. “Až keď mi všetko ľudským prístupom vysvetlili, čo ako funguje, tak až vtedy som pochopila, že to nieje taký strašiak, ako by to mohli ľudia vnímať”.

