Nadácia COOP Jednota rozdá obciam a mestám 156 000 eur, hlasovať za projekty môžete už len do konca septembra

Oddychová zóna v obci Batizovce s výhľadom na majestátne Tatry je jedným z úspešných príkladov využitia grantu od Nadácie COOP Jednota.

Zdroj: Coop Jednota

Obce a mestá po celom Slovensku môžu už po štvrtý raz získať grant na zlepšenie občianskej vybavenosti. Do Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota prihlásili miestne úrady, školy a rôzne záujmové združenia množstvo atraktívnych projektov. O víťazoch finančného príspevku v hodnote do 6 000 eur rozhodne verejnosť. Hlasovanie v predajniach najväčšej slovenskej maloobchodnej siete je už spustené a potrvá do konca septembra.