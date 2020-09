Lidl opäť podporí mladých slovenských vinárov

Diskontný reťazec pokračuje v spolupráci so Strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou v Modre.

„Kupuj biele, bude červené“, tak znie spoločný názov projektu Lidla a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Diskontný reťazec zaradí od 17. septembra do predaja štyri biele vína z produkcie spomenutej SOŠ a za každú predanú fľašu venuje škole 1 € na ďalšie skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Spolu s Lidlom tak budúcich vinárov môžu podporiť aj zákazníci, exkluzívna akcia sa týka predajní na západnom a južnom Slovensku.

„Aj tento rok budú mať zákazníci Lidla na výber zo štyroch druhov bielych vín: Chardonnay, Rulandské šedé, Rizling rýnsky a Tramín červený. Do každej fľaše vkladáme srdce a preto verím, že zákazníkom budú naše vína chutiť. Z pohľadu výchovy budúcich vinárov je dôležité, že naši študenti sa na výrobe vína podieľajú vo všetkých fázach a už pri ručnom zbere hrozna vnímajú chuť a vôňu daných odrôd,“ povedala Ing. Monika Kisová, riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej, a dodala: „Finančný príspevok chceme využiť na nákup barikových sudov určených na výrobu červeného vína. Špecifikum červených vín spočíva v tom, že sa nepredávajú v roku kedy boli vyrobené, od zberu hrozna to trvá aspoň osemnásť mesiacov. Červené vína potrebujú dlhší čas na dozretie a zjemnenie chuti. Ak víno zreje v nerezových nádržiach, je viac ostré. Naopak, ak zreje v drevených sudoch, bude uhladenejšie, vláčnejšie a jemnejšie. Teším sa, že naša škola bude môcť vyrábať červené víno z mladej slovenskej odrody Dunaj v lahodnej kvalite.“

Ide už o druhú takúto spoluprácu medzi Lidlom a modranskou školou. V roku 2019 získala táto jediná škola na Slovensku vychovávajúca mladých vinárov finančný príspevok vo výške 5000 €. „Z týchto prostriedkov sme zakúpili nerezový hydrolis, ktorým šetrne lisujeme rmut a získavame tak čistý mušt. Ak by sme nemali kvalitný lis, v šupkách by zostával ešte istý objem šťavy, čo by bola pri väčších objemoch hrozna škoda. Použitím tohto lisu získavame z rmutu viacej kvalitného muštu,“ vysvetlila Monika Kisová.

Korene Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej siahajú až do roku 1884. Momentálne škola obhospodaruje 4,5 ha vinohradu a ročne vyprodukuje približne 25 000 l vína, šesť druhov bieleho a dva druhy červeného. Študenti a vína z produkcie SOŠ vinársko-ovocinárskej sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach na domácich i zahraničných súťažiach. Dlhodobým cieľom školy, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva mladých vinárov, je prispieť k tomu, aby v budúcnosti každé vinárstvo malo odborne vzdelaného vinára.

Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 144 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých iných podobných iniciatív. Lidl rozšíril svoju ponuku o tematických týždeň „Vyrobené na Slovensku“ a každý týždeň zároveň ponúka zákazníkom „5 cenových hitov zo Slovenska“. Obchodný reťazec taktiež oslovil slovenských dodávateľov výzvou „Dajte o sebe vedieť“, ktorú komunikoval aj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

V obchodnom roku 2019 zaplatil Lidl slovenským dodávateľom viac ako 321 500 000 € v nákupných cenách. Medziročne ide o nárast na úrovni 13% alebo inak povedané o takmer 40 miliónov € viac. Domáci dodávatelia zaviezli tretinu všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 22%.

